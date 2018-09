Nhìn lại năm 2014 của bạn qua Facebook

Với giao diện ngộ nghĩnh, tính năng 'Moment of year' của Facebook được người dùng hưởng ứng nhiệt tình.

Ngày 22/12, nhiều Facebooker thích thú truyền tay nhau ứng dụng có tên "Moments of year" (tạm dịch: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm). Đây là tính năng điểm lại các mốc thời gian nổi bật nhất của người dùng trong năm 2014. Facebook tổng hợp hàng loạt bức hình đáng nhớ nhận được nhiều like, comment nhất để tạo thành chuỗi hình ảnh liên tiếp theo trình tự thời gian.

"Moments of year" được coi là phiên bản nâng cấp của tính năng "Facebook 2013 year in review" bởi ngoài việc chiêm ngưỡng toàn bộ các khoảnh khắc nổi bật trong năm, người xem còn bị thu hút bởi phần background dễ thương với nhiều họa tiết sắc màu, ngộ nghĩnh. Để nhìn lại một năm đã qua của mình, bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản cá nhân rồi truy cập địa chỉ http://www.facebookstories.com/2013/en-en và ấn nút See your year.

Nếu như trước đó "Say Thanks", "A Look Back" đều là những ứng dụng từng "làm mưa làm gió" trên Facebook thì "Moments of year" cũng được các bạn trẻ hưởng ứng và chào đón nhiệt tình nhân dịp năm mới sắp đến.

Với giao diện đáng yêu, "Moments of year" nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều facebooker.

Những khoảnh khắc nổi bật nhất trên trang cá nhân của bạn sẽ được tổng hợp thành một chuỗi hình ảnh liên tiếp.

Chuyên gia trang điểm Phúc Nghĩa hào hứng sử dụng tính năng thú vị này của Facebook.

Mimie