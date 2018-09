Người phụ nữ túm quần bé trai ăn vạ, đòi bồi thường sau va chạm giao thông

Do không may va chạm với một bé trai đang chơi ngoài đường, người phụ nữ trung niên ngồi xuống đất, liên tục kêu la bồi thường 500.000 đồng.

Người phụ nữ túm quần bé trai ăn vạ, đòi bồi thường sau va chạm gia thông

Sự việc bắt nguồn từ việc một cậu bé khoảng 11 tuổi chạy ra đường chơi vô tình va quệt với một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi đang tham gia giao thông khiến người này ngã ra đường. Sau đó, người này ngồi bệt xuống đất, tay túm quần bé trai, miệng kêu gào "Tôi đang ốm", "Tôi đang đi viện mua thuốc", "Muốn tôi chết ra đây à", "Ờ, ăn vạ đấy, ăn vạ đấy"... rồi liên tục đòi cháu bé phải bồi thường cho mình.

Ngay khi mẹ cháu bé xuất hiện, người này lớn tiếng hơn rồi yêu cầu bồi thường 500.000 đồng nếu không sẽ không thả cậu bé ra. Bức xúc trước hành động ăn vạ của bác gái, mẹ cậu bé dọa gọi công an. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục "ăn vạ" thậm chí thách thức "gọi công an đi, gọi công an đi".

Sự việc được cho là xảy ra trên một con phố Hà Nội và sau khi được đăng tải trên nhiều diễn đàn đã gây chú ý tới cộng đồng, đã có khá nhiều người bức xúc trước cách hành xử của người phụ nữ trung niên. Tài khoản Hưng Việt bình luận: "Tay thì giữ chặt. Mồm thì gào to thế mà kêu ốm, gần đất xa trời rồi mà không tích chút phúc đức cho con cháu. Đáng buồn". "Bà này ác quá, không thương nổi. Thằng bé có lỗi thì bắt nó xin lỗi và để cho cha mẹ nó dạy và phạt nó. Nắm quần thằng bé như thế lại còn chưa chịu buông khi bố mẹ nó tới vì... chưa đưa tiền, thật không thể nào chấp nhận được", Facebooker Hoa Le bức xúc.

Tài khoản Vũ Lê viết: "Già mà hành xử như thế, thôi thì cho bả 500.000 đồng chứ nhây với bà ý làm gì, mất thờ gian". Tài khoản Phan Thuận lại phát biểu: "Gặp tôi thì tôi ngồi với bà ý đến đêm xem ai nhây hơn".

"Nếu đúng là đứa trẻ này nghịch ngợm thì nên báo công an. Dù là trẻ nhỏ thì cũng phải giáo dục từ bé, nếu không lớn lên nó càng phá phách". Một Facebooker khác chia sẻ.

Ying Ying