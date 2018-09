Người phụ nữ tròng thang vào cổ, đạp xe như 'diễn xiếc' trên phố

Người phụ nữ trung niên đi xe đạp, một mình vận chuyển chiếc thang dài trên phố bằng cách tròng đầu vào giữa hai bậc thang.

Vụ việc xảy ra mới đây trên đường phố Hà Nội được tài khoản Lê Anh Quang chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều chú ý của cộng đồng. Một phụ nữ trung niên đạp xe một mình vận chuyển chiếc thang dài trên phố bằng cách tròng đầu vào giữa hai bậc thang. Khi gặp xe chạy hướng ngược chiều, người này dùng chân đạp xuống đường để hãm tốc độ.

Tròng thang vào cổ, đạp xe như 'diễn xiếc' trên phố

Dưới phần bình luận, hầu hết ý kiến đều lên án cho rằng hành động này vô cùng nguy hiểm. Facebook Do Cuong viết: "Nhìn sợ quá, cái thang dài thế kia, lỡ đâm vào đâu cái thì dễ mà nghẹt thở, hoặc ngã sấp mặt xuống đường lắm". "Xe đi trước, xe đi sau coi chừng chủ động né xa, kẻo không lại oan gia", tài khoản Trí Trung phát biểu.

Tài khoản Thanh Nam đồng cảm: "Chỉ thương người ta thôi, vì miếng cơm manh áo mà phải làm tất cả bất chấp nguy hiểm". Thành viên Dung Do Sy góp ý: "Đến bao giờ mọi người mới đặt giá trị an toàn chung của cộng đồng lên trên những lý do như sự nghèo đói, sự thiếu hiểu biết, mưu sinh, miếng cơm manh áo? Mưu sinh ai cũng mưu sinh nhưng phải lấy an toàn lên trên hết chứ. Đi thế kia chỉ cần sơ sẩy chút là tai nạn rồi, vừa nguy hiểm cho bản thân lại liên lụy những người khác".

Cherry Trần