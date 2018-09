Người phụ nữ bám tàu hỏa mưu sinh

Bức ảnh về người phụ nữ mạo hiểm mạng sống đeo bám thành tàu để mưu sinh thu hút hàng trăm lượt like và share sau vài giờ đăng tải.

Ngày 5/1, trên group "Another side of Vietnam", một tài khoản có tên BB đã đăng một bức ảnh lạ tình cờ chụp được khi có mặt trên chuyến tàu từ Đà Nẵng vào Huế. Bức ảnh chụp người phụ nữ với gương mặt khắc khổ đang cố gắng bám trụ lấy cửa đoàn tàu hỏa khi mà đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao. Kèm theo đó người này viết lời chú thích: "Bức ảnh được chụp trên chuyến tàu đang chạy từ Đà Nẵng vào Huế. Người phụ nữ này đang chờ đến lúc cửa toa tàu mở thì chạy lên bán đồ ăn nước uống cho các hành khách. Vé lên tàu là quá đắt so với họ, chính vì vậy, họ phải làm cách này để mưu sinh. Đôi khi, bạn cần mạo hiểm mạng sống của mình để nuôi sống cả gia đình".

Hình ảnh người phụ nữ bám tàu đợi bán hàng gây sốt.

Nhiều người tham gia bình luận cho rằng bám tàu như vậy quá nguy hiểm và người phụ nữ này không nên đem miếng cơm manh áo để đặt cược với mạng sống.

Hình ảnh này cũng gợi nhiều kỷ niệm của những người đã từng dùng cách này để trốn vé. Facebooker Kelly bình luận: "Ngày xưa khi còn là sinh viên nghèo, ba tôi cũng dùng cách này để trốn vé tàu. Người nghèo không thể nghĩ được sâu xa và họ cũng không có sự lựa chọn". Đồng thời người này cũng chia sẻ hình ảnh khác về nạn đu bám tàu hỏa để bán hàng cho thấy đây là điều thường xuyên diễn ra trên các chuyến tàu Đà Nẵng đi Huế.

Trong khi đó, các thành viên diễn đàn là người nước ngoài thể hiện sự hài hước khi cho rằng giao thông ở Việt Nam là một kỳ quan và chưa bao giờ hết bất ngờ và hứng thú với những hình ảnh giao thông "kỳ lạ" ở đây.

Nhiều người bất chấp tính mạng bám thành tàu hỏa để bán hàng.

Linh Anh