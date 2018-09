Người đẹp Việt chia sẻ bí quyết thành công với nghề trên Facebook

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ Min... bật mí luôn yêu nghề, tin tưởng vào bản thân và phải hành động để giành lấy cơ hội.

Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải một status suy ngẫm về nghiệp diễn của mình. Mở đầu bài viết, người đẹp tính toán thời gian vào nghề và tự đặt ra câu hỏi tại sao bản thân có thể bám trụ và "lỳ" tới vậy dù phải trải qua không ít khó khăn, thử thách cũng như thất bại. Kết quả là nhờ "yêu - tin - hành động" nên cô mới có thể vượt qua tất cả để ở lại showbiz và gặt hái thành công như hôm nay.

Chia sẻ của Lan Ngọc trên Facebook nhân được nhiều lời động viên, khích lệ của bạn bè, khán giả.

Lan Ngọc viết: "Nếu không yêu nghiệp diễn, chắc giờ này cô Ngọc đã làm chủ một xe bánh tráng trộn cóc ổi mía ghim roài. Cái nữa là tin - quan trọng cực kỳ. Mỗi lần sóng gió, hít thở thật sâu và nhìn vào bản thân, xem mình muốn gì và tin ở điều gì nhất, lúc đó cứ thế mà đi thôi. Cuối cùng là hành động. Mạnh dạn casting, thử nhiều vai mới, bước ra khỏi khuôn khổ. Lắng nghe chính mình, siết chặt quyết tâm và 'go for it' thôi, đó là cách Ngọc tồn tại trong nghề đến giờ".

Status của diễn viên Cô Ba Sài Gòn nhận hơn 6.000 likes, 164 comments và 10 shares. Facebooker Nguyễn T. Nhung đồng quan điểm: "Nhiều lúc đi làm cả ngày rồi về nhà, nghĩ sao mình phải cố gắng như vậy? Mình làm vì cái gì? Cũng muốn bỏ cuộc lắm nhưng rùi lại biết sẽ có lúc khó khăn chứ không thể lúc nào cũng theo ý được hết. Cứ cố gắng làm những điều mình tin và yêu là được". Facebooker Thu Hiền lại chia sẻ đam mê với nghiệp diễn giống Lan Ngọc: "Em quyết tâm năm nay sẽ đậu trường sân khấu á chị, em mê diễn từ bé à!". Hay Hồ Đức Chung động viên: "Mệt thì nghỉ ngơi một xíu, chị đừng từ bỏ đam mê của mình nha".

Min tiết lộ bí quyết giúp cô thành công trong cuộc sống.

Ngoài Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ Min cũng cho biết để gặt hái thành công, bản thân phải hết lòng, kiên định với đam mê của mình và quan trọng "yêu - tin - hành động". Giọng ca Có em chờ viết: "Yêu - đơn giản là những điều khiến Min hào hứng, mất ngủ, phát cuồng, muốn dành mọi thời gian và tâm trí cho việc đó. Tin là khi bạn siết chặt quyết tâm, nói chuyện với chính mình và tự tin bảo 'mày có thể làm được'. Niềm tin chính là điều giúp Min vượt qua những ngày trầm cảm đen tối nhất của cuộc đời, gạt đổ vỡ để đứng dậy và đi tiếp đến ngày hôm nay. Cuối cùng là hành động. Dù là việc trọng đại hay nhỏ nhặt hàng ngày, nếu không hành động, bạn sẽ không bao giờ làm được".

Bài viết của Min nhận 11.000 likes, 326 comments và 29 shares. Nhiều bạn trẻ còn chia sẻ nỗi lòng của mình với ca sĩ 8x. Người đẹp cũng không ngại lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho họ. Facebooker Hà My tâm sự: "Em thấy mình lông bông quá chị vì không xác định được mình thích gì để theo đuổi" hay Kim Yến viết: "30 tuổi rồi mà chưa biết mình thích gì, tin gì để cố gắng thì thiệt sự có tệ lắm không chị?". Min đáp lại: "Rồi thời gian sẽ giúp em trả lời thôi, chỉ cần lắng nghe lòng mình và luôn cố gắng trong mọi việc. Chị tin em sẽ thành công. Cố lên!".

Nhiều fan đồng cảm và ủng hộ những chia sẻ của Min. Facebooker Dương Thị Hoàng Dung viết: "Đạt được những điều như bây giờ, em tin là chị đã cố gắng hết mình rồi. Hãy luôn tiếp tục hành động cho những điều chị yêu và tin nha". Facebooker Trần Thị Phượng bày tỏ: "Mình cố gắng mỗi ngày để từ từ làm theo đam mê rồi một ngày sẽ đạt được thôi chị nhỉ". Hay Mòn Hà động viên: "Chị ơi cố lên ạ! Miniac luôn bên chị. Em cũng đang ấp ủ vài chuyện và sẽ cố gắng đạt được".

Hà Trúc chia sẻ những ngày tháng bị dèm pha, trêu chọc bởi "cân nặng không đúng chuẩn mực của xã hội".

Khẩu hiệu "yêu - tin - hành động" không chỉ được Ninh Dương Lan Ngọc và Min mà còn nhiều người đẹp khác trong showbiz như người mẫu Hà Trúc, fashionista Chế Nguyễn Quỳnh Châu, cựu hot girl Hà Lade, diễn viên Trang Hý... sử dụng. Họ đều khẳng định chỉ cần biết bản thân muốn gì, tự tin vào chính mình và lên kế hoạch hành động là có thể vượt qua mọi rào cản để vươn tới thành công.

Thu Ngân