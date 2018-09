Ngọc Trinh mặc váy hàng nhái đi dự họp báo

Một vài Facebooker đã nhận ra bộ váy trễ vai 'Nữ hoàng nội y' diện là hàng nhái, từng được nhiều ngôi sao Hàn Quốc mặc trước đấy.

Ngày 2/1, tại buổi họp báo công bố mua sim điện thoại số đẹp, giá “khủng” , Ngọc Trinh đã diện bộ đầm trễ vai với hai tông màu chủ đạo đen - trắng. Sau khi chia sẻ hình ảnh từ sự kiện này lên trang cá nhân, cô chú thích: “Trang phục: Ngọc Trinh Fashion” (thương hiệu thời trang của riêng cô). Tuy nhiên, một số Facebooker đã phát hiện ra đây là bộ đầm được may nhái, lấy ý tưởng từ mẫu váy từng được một số ca sĩ Hàn Quốc mặc.

Theo đó, bộ đầm của Ngọc Trinh có cách phối màu, kiểu dáng tương đồng với thiết kế mà ca sĩ Irene, thành viên của nhóm nhạc Red Velvet đã diện tại sự kiện thảm đỏ hôm 26/12/2016. Đây cũng là trang phục từng được Sana (nhóm nhạc Twice) chọn mặc. Còn Jessica (cựu thành viên nhóm SNSD) chọn phiên bản dáng dài đến đầu gối. Điểm khác biệt giữa trang phục của Ngọc Trinh và những bộ đầm này chỉ là chất vải và phần tay áo không loe như "bản gốc".

Lần lượt từ trái qua phải: Irene (Red Velvet) - Sana (Twice) - Jessica (SNSD).

Đây không phải là lần đầu Ngọc Trinh may nhái đầm của các thương hiệu nổi tiếng để mặc cũng như kinh doanh. Trước đó, cô từng công khai thừa nhận thích sưu tầm các mẫu trang phục của thương hiệu lớn, sau đó may lại và bán với giá thành thấp hơn. Cô từng viết trên trang cá nhân: "Trinh muốn nhấn mạnh rằng Trinh không phải là nhà thiết kế thời trang nên 90% đồ của shop là Trinh sao chép từ thương hiệu của các nhà thiết kế nổi tiếng trên toàn thế giới, hoặc sẽ copy lại từ nhà thiết kế trong nước nếu khách gửi hình yêu cầu Trinh may một bộ y như vậy".

Trước sự việc này, Facebooker Quốc Phương cho rằng: “Nếu một ngày nào đó các bạn bỏ chất xám, bỏ công sức, bỏ thời gian ra để sáng tạo một chiếc bánh, một bộ đồ hay những thứ khác rồi người ta cũng sao chép y chang của bạn để bán ra thị trường với giá rẻ mà chẳng tốn chút công sức nào thì bạn thấy sao. Ngọc Trinh đâu có nghèo đâu, tại sao phải làm chuyện này”.

Nickname Brian Le cũng góp ý: “Sao chép bản quyền là bất hợp pháp. Ở Mỹ người ta xét tội này nặng hơn đi ăn cắp quần áo ở trung tâm thương mại vì đây được xem như chủ mưu kiếm tiền bất hợp pháp. Người mua hàng nhái cũng bị tội, đã là người nổi tiếng thì đừng nên làm như vậy”.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng: “Có sao đâu, thì cũng như các bạn thấy váy áo của ca sĩ, diễn viên đẹp rồi mua vải đem ra tiệm may y chang đó thôi. Người ta đặt sao thì Trinh may như vậy thôi. Dù gì thì cô ấy mặc cũng đẹp mà, thậm chí còn quyến rũ hơn mấy cô ca sĩ Hàn Quốc ấy chứ”.

Maruko Chan