Nam thanh niên bị lừa mua cây sung toàn quả gắn keo về chơi Tết

Cây sung có những chùm quả xum xuê được mua ở đường Lê Duẩn (Hà Nội), nhưng sau 3 ngày thì quả rụng vì bị gắn bằng keo.

Facebook Hiệu Ngô vừa đăng video cảnh báo chuyện bị lừa khi mua cây sung về chơi Tết. Kèm theo đó anh viết: "Gần Tết tôi đăng lên để không ai bị lừa. Tôi mua cây sung kín quả ở đường Lê Duẩn (Hà Nội). Người bán hàng bảo trồng bao nhiêu năm mới được nhiều quả như thế này nên hí hửng bỏ 500.000 đồng ra mua về chơi. Được ba hôm thấy quả bắt đầu rụng và xem ở gốc thì thấy toàn chùm quả được cắm và gắn bằng keo con voi. Không có bất cứ quả nào thật cả".

Thanh niên bị lừa mua sung chơi Tết gắn keo ở Hà Nội

Sự việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều ý kiến bức xúc trước tình trạng làm giả cây cảnh để lừa người mua dịp cuối năm. Facebook Nguyet Nguyen chia sẻ chuyện từng gặp: "Tôi cũng bị một lần, nhưng may chỉ mất 100.000 đồng, quả giả và cây cũng giả. Khi tình cờ gặp lại người bán cây trên đường Nguyễn Lương Bằng, tôi đôi co với họ còn bị cãi lại rằng 100.000 đồng thì chỉ được cây như thế thôi. Lúc sau tôi phải doạ gọi báo công an đến họ mới im đấy".

Facebook Phạm Như bình luận: "Hoa còn làm giả được, huống chi cây cảnh. Tôi đi mua hoa ngày rằm về đến nhà chả thấy hoa đâu nữa, thấy mỗi que tăm còn cắm ở cuống. Từ đấy trở đi, mỗi lần mua hoa tôi đều lắc và cố gắng lôi nhẹ xem nó có phải hàng thật không? Giờ mua cái gì cũng phải cẩn thận". "Bạn này dễ tin người quá. Nghĩ sao mà họ trồng bao nhiêu năm mới ra quả mà lại bán với giá chỉ 500 nghìn", Facebook Ha Hong Nhung nhắc nhở.

Trước đó, dịp Tết Đinh Dậu 2017, nhiều người dân cũng từng tá hỏa khi mua phải chậu hoa hải đường nhiều nụ nhưng đều được gắn vào cành bằng kẽm. Sau khi tháo bỏ, cây trơ trọi chỉ còn lá xanh.

Nhiều người bị lừa mua hoa hải đường gắn nụ

Cherry Trần