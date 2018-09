Nam sinh viên chạy xe ôm trả 320 triệu cho khách bỏ quên

'Số tiền này có thể làm thay đổi cuộc sống của mình nhưng nó cũng làm cho người mất tiền đi theo một chiều hướng khác'.

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh về chàng sinh viên tốt bụng chạy xe ôm trả 320 triệu đồng cho khách bỏ quên. Chàng trai đó là Vũ Huy Cảng - sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ Cơ khí (Đại học Điện Lực Hà Nội).

Trưa 20/10, Cảng chạy xe ôm ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) và gặp một người khách đứng bên đường vẫy xe. Sau khi chở khách đến một trụ sở ngân hàng ở gần cầu Vĩnh Tuy, người này đã để quên 320 triệu đồng trên xe của Cảng.

Sau đó, Cảng đã chạy xe quay lại khu vực nơi người khách xuống để trả lại tiền, nhưng tìm không thấy. Cuối cùng, Cảng đã ra công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) trình báo. Tới 12 giờ đêm, công an đã giúp Cảng tìm được người khách này. Phải đến 1 giờ sáng 21/10 mọi thủ tục xác nhận cùng công an mới xong và Cảng đã trả đủ lại tiền cho khách.

"Số tiền này có thể làm thay đổi cuộc sống của mình nhưng nó cũng làm cho người mất tiền đi theo một chiều hướng khác nên trả lại họ là điều phải làm", bạn Vũ Huy Cảng chia sẻ.

Hình ảnh Vũ Huy Cảng ở trụ sở công an phường Quang Trung làm thủ tục trả lại tiền cho khách.

Việc làm tốt bụng của cậu sinh viên chạy xe ôm đang nhận được hàng nghìn bình luận khen ngợi trong cộng đồng. "Còn gì đẹp hơn câu chuyện này. Tôi đã rất xúc động và tôi đang khát khao xã hội mình ngày phát huy hết giá trị tốt đẹp của mọi người. Cuộc sống vì mọi người thật cao cả và không lời nào để tả hết sự hạnh phúc đó", thành viên Minh Thu viết.

"Tuyệt vời anh Cảng ơi! Đúng như ông bà hay nói "Nghèo cho sạch, rách cho thơm". Chúc anh sức khỏe và học tốt năm cuối nhé", bạn Hoàng Hà bình luận. Còn anh Hoàng Định xúc động: "Trước mắt, bác gởi lời đến cháu với vô vàn tình yêu thương. Nhưng chạy xe kiếm tiền chỉ là tạm thời thôi, việc quan trọng nhất là cháu phải tốt nghiệp ra trường. Bác nghĩ cháu là người có ích cho đất nước sau này. Chúc cháu sức khỏe tốt. Từ Sài Gòn bác hôn cháu nhiều".

Cherry Trần