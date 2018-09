Loạt tranh 'là con gái độc thân thật tuyệt'

Những cô gái độc thân có rất nhiều khoảng thời gian tự do tận hưởng cuộc sống mà không bị bất kỳ ai làm phiền.

Lấy cảm hứng từ chính khoảng thời gian sống một mình, mới đây, họa sĩ người Mexico - Idalia Candelas đã cho ra đời bộ tranh chứng minh là con gái độc thân thật tuyệt.

Trong gam màu đen trắng, Candelas đã phác thảo những người phụ nữ nằm dài trên giường hoặc trên ghế đi văng, tự làm những món ăn yêu thích, thoải mái mặc đồ lót đi lại trong nhà… Họ tự do tận hưởng cuộc sống mà không bị ai làm phiền.

Ai bảo độc thân có nghĩa là cô đơn, con gái độc thân có thể làm bất cứ điều gì mình thích.

Những bản vẽ của nữ họa sĩ Mexico được in trong cuốn sách có tựa đề: “Một mình”. Cuốn sách đề cao cảm giác an toàn và hạnh phúc của người phụ nữ khi dám tự do tận hưởng cuộc sống của chính mình dù đang độc thân. Bộ tranh của nữ họa sĩ đang được đông đảo cộng đồng truyền tay.

Thưởng thức tách cà phê nóng hổi vừa pha xong và ngắm nhìn mọi thứ.

Được chìm sâu vào thế giới của riêng mình để cảm nhận mà không lo bị người khác làm phiền.

Sẵn sàng ngủ nude không phải suy nghĩ. Dù sao khoa học cũng đã chứng minh, ngủ nude giúp giấc ngủ sâu và da đẹp hơn mà.

Tắm không cần đóng cửa, tự do đi loăng quăng khắp nhà dù không có mảnh vải nào trên người.

Có thể thay quần áo ở bất cứ đâu chứ không nhất thiết cứ phải là phòng ngủ hay nhà tắm. Bởi cả không gian này là của bạn.

Thậm chí có thể uống cà phê ở trên giường cũng không bị phàn nàn.

Thế giới này là của riêng họ, những người phụ nữ một mình.

Hạ Miên

Ảnh: BoredPanda