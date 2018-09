Linh Chi và Lâm Vinh Hải bị fan nghi ngờ đã chia tay nhau

Hình ảnh Linh Chi đi bên người đàn ông lạ cùng status 'Yêu xa' khiến nhiều fan nghi ngờ cô và Lâm Vinh Hải đã 'đường ai nấy đi'.

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Linh Chi gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Kèm theo đó, cô viết: "Yêu xa, tuy xa mà gần tuy gần mà xa. Vâng chính anh là người đàn ông luôn cho em cảm giác em là duy nhất không gì vướng bận, không gì nghĩ suy". Chưa dừng lại ở đây, Linh Chi còn chia sẻ với hashtag #mylove (Tạm dịch: Tình yêu của em).

Dòng status "lạ" Linh Chi đăng tải trên trang cá nhân.

Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ về chuyện "yêu xa" của Linh Chi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng bởi hiện tại, Lâm Vinh Hải và cô đều đang sinh sống tại TP HCM. Đặc biệt, vóc dáng người đàn ông trong bức hình không giống với vóc dáng của quán quân So you think you can dance Lâm Vinh Hải. Chính vì thế, không ít fan đã đặt ra nghi vấn phải chăng Lâm Vinh Hải và Linh Chi đã chia tay. Trước những thắc mắc, người trong cuộc đều lựa chọn cách im lặng.

Fan nghi ngờ cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi Lâm Vinh Hải - Linh Chi liên tục phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ khán giả. Chính vì vậy, động thái của Linh Chi đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận, đa phần là bày tỏ sự hả hê. "Những người phản bội thường không có kết cục tốt đẹp mà", Facebooker Hà Minh Ngọc viết. "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ", tài khoản Quốc Quân cho hay.

Có người lại nghi ngờ, cho rằng đây là một chiêu trò của cặp đôi. "Nghi lắm, thật giả lẫn lộn có khi là chiêu trò ấy mọi người ạ", Facebooker Minh Nguyệt bình luận. "Mấy người nằm gầm giường nhà người ta hay sao mà biết hay quá vậy, rảnh thì làm việc gì có ý nghĩa hơn đi. Họ yêu nhau hay chia tay mắc mớ gì mấy người, chửi mãi rồi không thấy chán sao", một Facebooker khác lại bênh vực.

Ying Ying