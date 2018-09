Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn 'Bão Damrey không thiệt hại bằng Hoa hậu'

"My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc, mất mát của người dân với những cơn bão một người Hoa Hậu sẽ đón nhận", cô viết.

Chiều 7/11, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My gửi lời xin lỗi đến bạn bè và người hâm mộ vì sự hiểu lầm trong dòng trạng thái cô viết tối qua. Cô thừa nhận phát ngôn sơ suất của mình đã khiến nhiều người bức xúc: "My vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv (Israel) sau chuyến bay khá dài. Điều đầu tiên, My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status mà My đã xoá vừa rồi. Hai ngày nay vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, My không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. Đây là một sơ xuất rất lớn của mình. My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này".

Giải thích về câu nói "bão Damrey không thiệt hại bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu", Hoàng My cho biết: "My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với những 'cơn bão' một người Hoa hậu sẽ đón nhận. Khi viết status này, My muốn nói rằng các thí sinh cũng bị thiệt hại vì trải qua cơn bão, nhưng những ảnh hưởng của cơn bão này đối với thí sinh sẽ không bằng cơn bão sau này dành cho hoa hậu. My hoàn toàn không nói về hậu quả của cơn bão. My xin lỗi khi viết vội làm mọi người hiểu sai ý".

Trước đó, tối 6/11, Hoàng My đăng trên trang cá nhân chùm ảnh các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang làm từ thiện sau bão. Kèm theo đó, cô viết: "Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé Bán kết đã được ban tổ chức dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng một tỷ đồng. Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Dòng trạng thái này của Á hậu Hoàng My đã khiến dư luận phẫn nộ khi so sánh thiệt hại của bão Damrey gây ra cho người dân không nhằm nhò gì với bão dư luận của đương kim hoa hậu. Ngay sau đó, cô phải xóa bài đăng này trên trang cá nhân. Tuy nhiên nhiều người đã chụp lại dòng trạng thái của Á hậu và tiếp tục dành những lời không hay cho Hoàng My.

Status của Hoàng My đăng tối ngày 6/11 đang gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Trong 9 tiếng hoành hành ngày 2/11, cơn bão Damrey đã gây gió mạnh, mưa to suốt từ Thừa Thiên Huế tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Thống kê sơ bộ 44 người chết, 19 người mất tích. Trong đó, riêng tỉnh Khánh Hòa đã có 12 người thiệt mạng. Mưa bão cũng làm sập trên 1.300 ngôi nhà, gần 115.000 nhà tốc mái, hư hại; gần 1.300 tàu cá bị chìm, hư hỏng. 10 tàu vận tải (101 thuyền viên) bị chìm, hư hỏng trên khu vực phao số 0 và cảng Quy Nhơn.

