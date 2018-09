Hoàng Bách viết tâm thư, nhận sai vì chưa mua được túi hàng hiệu cho vợ

Nam ca sĩ đã có những chia sẻ hóm hỉnh nhưng không kém phần thâm thúy nhân chuyện ồn ào về chiếc túi Hermes da cá sấu.

Nhân câu chuyện về chiếc túi Hermes của Ngọc Trinh và dàn người đẹp Việt đang thu hút dư luận trong mấy ngày qua, ca sĩ Hoàng Bách đã có những chia sẻ khá hài hước trên Facebook:

“Vợ kính yêu!

Mấy ngày hôm nay anh đang trong tâm trạng rối bời, phần vì tình cảm yêu thương, tôn kính mà anh dành cho em là quá lớn, phần vì anh cảm giác có lỗi vì chưa làm tròn bổn phận của một người đàn ông đối với người yêu thương của mình. Em ạ, anh đây mang danh là một nghệ sĩ, may mắn được khán giả yêu thương, đã có quy trình ngót hai chục năm lăn lộn nghệ trường, kinh qua cả vài trăm sân khấu lớn nhỏ khắp mấy châu lục, phát hành mấy cái album với cả ngàn show diễn. Không chỉ hát, anh còn nhận quay gameshow, đóng phim, diễn kịch… Nói chung vì yêu nghề, yêu em, yêu các con, nhạc nào anh cũng nhảy, show nào anh cũng nhận, miễn sao không vi phạm pháp luật để tối về chân vắt lên trán, tay ôm em và ngáy vẫn đều...

Với quy trình phấn đấu không mệt mỏi, không ngày nghỉ của mình, đôi lúc anh thật tự hào khi nhìn em và các con đủ đầy, hạnh phúc nhưng em ạ, cuộc đời vốn luôn có chữ ngờ, đủ đầy không có nghĩa là đã đầy đủ. Bỗng một ngày đẹp trời nọ, anh thấy cộng đồng mạng xôn xao và khi nhìn vào câu chuyện ấy, anh thấy mình sai, quá sai rồi em ạ!

Anh đã sai khi chọn nhầm nghề và anh đã sai khi khiến em yêu và cưới anh. Em ạ, nghề của anh vốn được coi là nghề dễ kiếm nhiều tiền và dù đôi lúc, anh cũng thấy mình kiếm nhiều thật, nhưng anh vẫn sai. Khiến em yêu anh rồi cưới anh, anh cũng sai rồi. Cái túi xách thần thánh ấy, cái túi xách mang tên rặng núi Hy Mã Lạp Sơn ấy, đắt quá, đắt quá em ơi. Nó đã làm điên đảo mọi suy nghĩ trong anh mất rồi.

Anh biết rằng, dù anh có cố gắng đến mấy, có hát banh cổ họng ra, có lăn lộn trườn bò trên sàn diễn cả chục năm nữa, sau khi trừ chi phí nhà, xe, gạo, sữa, internet, học hành, đá bóng, mát xa, spa và để dành dưỡng già thì vẫn không đủ để mua túi em ạ. Và anh chợt nhận ra rằng giá trị và đẳng cấp của một người con gái là phải phụ thuộc vào cái túi ấy, không thể khác được. Vì yêu em nên anh biết rằng, nếu em không chọn anh, mà chọn một anh hay chú, bác nào khác, em đã có thể dễ dàng có được nó, cái túi được lột tươi từ da con cá sấu bạch tạng còn đang sống ấy và đẳng cấp của em giờ này đã thật khác, đã cao ngút trời.

Nhưng thôi em ạ dù sao thì ván đã đóng thuyền. Anh đã thuộc về nghề và em đã thuộc về anh. Anh đã quá say nghề mà em lại quá say anh. Anh đã có chút tuổi mà em đã là gái hai con. Dù có muốn làm lại từ đầu, chắc cũng khó thay đổi số phận nên mình cứ chọn yêu nhau tiếp thôi. Còn về chuyện cái túi, anh chưa đủ tiền mua túi. Nhưng nếu em yêu con cá sấu ấy quá, anh xin đền em bằng con bò sát bạch tạng này, bạn của nó, trắng hơn, tươi hơn, em dùng làm khăn quàng cổ là hết sảy, đặc biệt, khi em đói lại có thể làm món lẩu nữa nhưng em nhớ đừng để nó đói nhé, em sẽ là món lẩu của nó đó. Vậy thôi, thư anh đã dài, muôn vàn lần cảm tạ vì em đã chọn anh thay vì chọn túi. Em nhận đỡ quà cho anh vui và anh hứa sẽ tiếp tục cố gắng hát, diễn siêng năng hơn nữa. Show ban ngày, ban tối chưa đủ, anh sẽ diễn thêm show ban đêm cộng thêm chút may mắn, hoặc biết đâu vào một ngày đẹp trời nó đại hạ giá, anh sẽ mua được túi cho em”.

Ngọc Trinh cùng nhiều người đẹp xách túi Hermes Birkin “Matte Himalayan Nilo Crocodile” đi dự sự kiện.

Những dòng chia sẻ đầy ẩn ý của Hoàng Bách sau khi đăng tải đã nhận được về khá nhiều lượt thích và bình luận. Những comment có nội dung: “Chú khéo quá, một mũi tên trúng nhiều đích” hay “Thâm thúy quá anh ơi, chuyển chủ đề ngọt sớt”… xuất hiện khá nhiều.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng Hoàng Bách không nên cư xử như vậy trên mạng xã hội: “Tôi hâm mộ anh nhưng tôi không thích cách cư xử này của anh. Mình không có tiền thì mình sử dụng những cái túi vừa tiền, không nhất thiết phải đi đá xoáy nhau như vậy. Tôi không bênh vực ai hết, nhưng là đàn ông thì không nên đi hơn thua với phụ nữ. Họ có tiền họ mua miễn sao không động chạm gì đến kinh tế, danh dự của mình là được. Đừng nhỏ mọn như vậy”, Facebooker Kim Lien Vu bình luận.

Một tài khoản khác cũng góp ý: “Thể hiện tình cảm với vợ thì cứ thể hiện, chứ kết hợp đá xéo phụ nữ làm gì. Đàn ông lại đi hơn thua với phụ nữ chuyện túi, có đáng không?”.

Tối 14/3, Ngọc Trinh xuất hiện tại một sự kiện ở TP HCM với chiếc túi xách Hermes làm từ da cá sấu bạch tạng có trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Điều đáng nói là cả chân dài Lê Hà, Hoa hậu Áo dài Việt Nam tại Mỹ Hải Dương và Á hậu Phương Lê cũng tham dự sự kiện này với chiếc túi y chang “Nữ hoàng nội y”. Ngay sau đó, trên Facebook, NTK Đỗ Mạnh Cường đã đăng status ám chỉ việc bốn người đẹp sử dụng túi Hermes giả bởi lẽ đây là phiên bản “vô cùng hiếm” của hãng thời trang hàng đầu thế giới.

Maruko Chan