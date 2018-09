Hoa hậu Việt nói tiếng Anh khiến MC và thí sinh 'đơ' vì không hiểu gì

Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Thu Vũ đã có màn hỏi đáp thí sinh bằng tiếng Anh khiến nhiều người xem ngỡ ngàng.

Hôm qua, video về màn hỏi đáp hài hước của hoa hậu Vũ Trần Triều Thu (Thu Vũ) và thí sinh trong cuộc thi Mister International 2015 đang được cộng đồng chia sẻ rộng rãi.

Rất nhiều người dùng chia sẻ video về màn hỏi đáp của hoa hậu Thu Vũ.

Trong video, hoa hậu Đông Nam Á 2014 Thu Vũ là người đặt câu hỏi cho thí sinh Hàn Quốc: “What do you think is the essence of winning this pageant?" (tạm dịch: 'Bạn nghĩ ý nghĩa của việc thắng cuộc thi sắc đẹp này là gì?'). Tuy nhiên, sau khi Thu Vũ nói tiếng Anh đến hai lần thì cả MC và thí sinh đều tỏ ra không hiểu. Khán giả thì ồ lên cười. Cuối cùng, một thành viên khác phải nhắc lại câu hỏi thì thí sinh mới trả lời được.

Hoa hậu Thu Vũ hỏi đáp thí sinh trong cuộc thi Miss International 2015

Đoạn video ngắn ngay khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều chia sẻ của người xem. Rất nhiều ý kiến cho rằng trình độ ngoại ngữ non kém của các hoa hậu là một vấn đề 'xưa như trái đất', hay đó là một điều 'hiển nhiên vốn có'... "Xem video vừa thấy hài vừa thấy buồn. Buồn vì một phần hoa hậu Việt ngoại ngữ còn kém quá, mất đi hình ảnh quốc gia. Những câu nói đơn giản như vậy tôi nghĩ học cũng không phải khó. Các em nên rút kinh nghiệm và phải chuẩn bị thật tốt khi xuất hiện ở các đấu trường quốc tế lớn", một độc giả thẳng thắn đưa quan điểm.

Cuộc thi Mister International diễn ra tại Philippines năm 2015, nhưng video nói tiếng Anh của hoa hậu Thu Vũ mới xuất hiện đã khiến cộng đồng dậy sóng. Trước đó, đã có nhiều trường hợp các hoa hậu mắc lỗi khi sử dụng tiếng Anh ở các đấu trường quốc tế.

Một số hình ảnh của hoa hậu Thu Vũ tại cuộc thi Mister International 2015 được cộng đồng chia sẻ.

Đêm chung kết của cuộc thi diễn ra tại Newport Performing Arts Theatre tại Manila, Philipines với sự tham dự của đông đảo các thí sinh đến từ 36 nước trên thế giới và trong đó Hoa Hậu Thu Vũ là 1 trong 6 vị giám khảo của đêm chung kết này.

Vũ Trần Triều Thu (Thu Vũ) là thí sinh Việt Nam đoạt ngôi vị cao nhất khi tham gia cuộc thi Hoa Hậu Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan, vào năm 2014.

