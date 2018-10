Hồ Ngọc Hà để lộ vòng 2 to khi đi chọn đồ cùng Đàm Vĩnh Hưng

Nữ ca sĩ gợi cảm trong bộ đồ bó sát được Mr. Đàm chọn, nhưng fan lại phát hiện vòng 2 của cô không phẳng như thường thấy.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải loạt ảnh anh tự tay chọn cho Hồ Ngọc Hà. Kèm theo đó là dòng chia sẻ: "9-10 giờ tối mà nhỏ này còn réo: "Anh ơi, em có sự kiện ở Hà Nội. Anh tư vấn giúp em nên mặc cái gì". Tôi nhắn tin: "Cô không mặc gì cũng vẫn đẹp" làm con bé muốn xỉu. Rồi cũng phải chạy ra shop với bà lúc 10 giờ đêm. Rồi nha! Kêu tao ra mà tao chọn gì là phải mặc nấy nha".

Đàm Vĩnh Hưng nhiệt tình tư vấn chọn đồ cho Hồ Ngọc Hà.

Hà Hộ lộ vòng 2 to trong bức ảnh chụp gần.

Hà Hồ trông gợi cảm trong bộ đồ bó sát, tôn đường cong quyến rũ. Tuy nhiên, vòng 2 của nữ ca sĩ bị fan nhắc khéo "hơi to rồi đấy". Facebooker Ta Huy Cuong viết: "Dạo này nhìn ảnh của em thấy bụng hơi to nhé". Facebooker Hà Minh Thúy đồng tình: "Công nhận hình này thấy Hồ Ngọc Hà bụng to nè, không phẳng lì như ảnh tự post nhỉ. Chắc có chỉnh sửa nên mới eo thon phẳng lì như thế". Facebooker Gia Hân Trương cho rằng: "Do đã sinh em bé rồi nên phải to hơn mấy người chưa sinh con. Nhưng mà dáng chị Hà là chuẩn lắm rồi". "Người ta nói phải nhìn ảnh bạn được tag mới tin 100% được, còn ảnh tự post tất nhiên lúc nào cũng đã được chọn lựa kỹ càng. Nhất là với các nghệ sĩ, ảnh nào mà chẳng chỉnh sửa", Facebooker Lệ Giang phát biểu.

Cherry Trần