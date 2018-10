Hà Anh chia sẻ trải nghiệm cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ

Nữ siêu mẫu cho rằng, nhiều mẹ sinh con xong vài ngày thấy ít sữa, lo lắng nên đã vội cho con uống sữa ngoài.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa đăng một status dài trải nghiệm về việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Cô cho biết, đây là một vấn đề lớn mà bất kể phụ nữ nào sắp hoặc đang làm mẹ cũng quan tâm. Nhiều người kiên quyết phải nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Nhưng nếu như người mẹ đó không có sữa, hoặc mất sữa, gặp quá nhiều khó khăn khi cho con bú thì sao?

"Cô bạn thân của tôi hiện sống ở Anh quốc, từng bị trầm cảm sau sinh vì không đủ sữa cho con bú. Cảm giác của người mẹ khi không thể hoặc không đủ sữa cho con bú dĩ nhiên thật kinh khủng. Bởi một lẽ, làm mẹ có ai mà không muốn dành những điều tốt nhất cho con mình? Thế nhưng bên cạnh đó lại còn phải đối mặt với bao sức ép từ chồng, từ những người xung quanh... làm người mẹ lại càng rơi vào tâm thế tuyệt vọng hơn. Họ cảm thấy mình có lỗi, rằng mình không đủ khả năng làm mẹ, kèm nỗi mệt mỏi, lo lắng, thiếu ngủ từ thể xác. Lúc này, nuôi con sẽ trở thành một trải nghiệm kinh khủng không thể nào quên", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Hà Anh cho rằng người mẹ không khoẻ mạnh, vui vẻ, đứa trẻ cũng sẽ cảm nhận được và sẽ khóc lóc, khó chịu. Vì thế trước khi sinh Myla, cô đã chuẩn bị tinh thần từ lúc còn đang mang thai. "Tôi nói với chồng: 'Em luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con và sẽ làm hết khả năng của mình. Tuy nhiên nếu như trong điều kiện không thể - cơ thể không cho phép để có nhiều sữa cho con, thậm chí không thể cho con bú, em không muốn anh phiền lòng và gây thêm sức ép cho em. Em muốn chuyện nuôi con sẽ là trải nghiệm tuyệt vời và hạnh phúc của chúng mình. Vậy nên nếu có phải nuôi con bằng sữa ngoài, hay thỉnh thoảng cho con uống thêm sữa ngoài do em không đủ sữa, em muốn anh ủng hộ và thấu hiểu", cô nhấn mạnh.

Vợ chồng Hà Anh hạnh phúc bên con gái cưng.

Hà Anh cho biết, ông xã đã lắng nghe và đồng tình với quan điểm này. Vì sinh mổ nên nữ siêu mẫu được bác sĩ khuyến cáo trước, sữa sẽ về chậm hơn sinh thường khoảng 3-4 ngày. "Tôi vẫn cố gắng để cho con bú mặc cho hai đầu ngực phỏng rát vì con bú quá mạnh. Mỗi lần vậy tôi khẽ nhăn mặt, chồng nhìn vợ xót xa. Tôi dùng thêm các loại kem bôi để làm dịu rát, đồng thời cố gắng không nghe các lời khuyên bên ngoài để gây hoang mang mà chỉ nghe lời bác sĩ, y tá. Vì đó là những lời khuyên có cơ sở y học, khoa học và kinh nghiệm đúc kết", cô viết.

Đúng 4 ngày sau sữa về nhưng nỗi đau căng sữa lại ập đến, do tia sữa vẫn chưa thông. Hai bầu ngực cô căng cứng như đá. Bác sĩ, y tá lại hướng dẫn cách massage bầu ngực để giúp sữa thông. Chườm ấm rồi massage sau 2-3 ngày sữa bắt đầu về ồ ạt. "Sữa chảy mạnh, không phải là sướng, bởi trẻ còn bé không kịp nuốt, rất dễ sặc và nhiều khi trớ ra. Lúc này, tôi lo lắng thì được y tá trấn an: "Ai cũng vậy, đứa bé sẽ tự cắn đầu ti để sữa ngừng hoặc sẽ chủ động dứt ra. Bản thân mình có thể dùng tay kẹp đỡ vào cho sữa đỡ xuống nhanh. Lúc này, tôi mới yên tâm hơn", Hà Anh chia sẻ.

Nữ siêu mẫu cho rằng, giai đoạn này, nhiều mẹ thiếu kiên nhẫn, hoặc lo lắng đã cho con uống sữa ngoài. Chính vì nghe lời bác sĩ nên chẳng mấy chốc mà việc cho con bú đối với Hà Anh đã trở nên rất tự nhiên. Cô cũng không khổ sở hút sữa trữ để dần vì luôn sẵn sàng ở bên cho bé bú. Chỉ trừ khi cô có việc bận ra ngoài thì mới hút trước một cữ để lại cho con uống. "Thỉnh thoảng, nếu chẳng may tôi về muộn hơn cữ đó, tôi cho con uống một cữ sữa công thức. Và thế là tôi có một trải nghiệm tuyệt vời khi làm mẹ, bởi mọi thứ đến với tôi và bé cứ tự nhiên như hơi thở. Vui vẻ, hạnh phúc, không sức ép, không lo lắng. Quan niệm của tôi là: Khó ở đâu, gỡ ở đó và cố gắng hết sức. Đã cố hết sức không được sẽ xoay chuyển tình thế khác, không phải lăn tăn. Giờ tôi cho con bú rất nhẹ nhàng, đáng yêu, nhanh gọn... Đó là trải nghiệm của tôi, còn bạn?".

Hà Anh chia sẻ khoảnh khắc cho con bú sữa mẹ.

Chia sẻ này của Hà Anh nhận được nhiều đồng cảm của mọi người, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa. Facebooker Hạnh Nguyễn viết: "Đúng vậy, đôi khi niềm tự hào của bà mẹ này lại là nhát dao với các mẹ kém may mắn khác. Chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt bởi lẽ mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình, giúp đỡ nó khác với việc chỉ trích và ép buộc. Nuôi con bằng tất cả trong khả năng của mẹ chứ không có một quy chuẩn chung nào cả".

Facebooker Linh Trinh cùng quan điểm: "Xưa chị nuôi con, sữa tràn trề. Nuôi cả hai bé đều hoàn toàn bằng sữa mẹ. Thế nhưng oái oăm thay là cả mẹ chồng và các chị chồng cứ dè bỉu là nó tiếc tiền, không mua sữa ngoài cho con. May mình cũng hổ báo, bật lại luôn: Con con đẻ ra, con nuôi bằng cách nào là do khả năng của con. Nhiều sữa hay ít sữa cũng là chuyện riêng của con và cháu, đừng ai can thiệp ạ. Nhiều sữa hay ít sữa thì cũng tùy cơ địa từng người, mẹ và các chị đừng buồn cười như thế".

Còn Facebooker Thu Vũ chia sẻ: "Yêu bé Myla quá. Đúng vậy Hà Anh, cho con bú ti trực tiếp là một điều tuyệt vời. Chỉ có ai từng vậy mới hiểu được. Nhưng mình cũng thoải mái tư tưởng, không đặt nặng vấn chỉ được ti sữa mẹ, không lo lắng thì sẽ không bị mất sữa. Mình có hai bé mình biết, hôm nào lo lắng, bồn chồn là hôm đó ít sữa ngay. Ăn vừa đủ, ngủ ngon một giấc dù ngắn là sữa nhiều bé bú dư luôn".

Cherry Trần