Hà Anh chia sẻ cách 'điều khiển' đàn ông

Hà Anh

1. Chọn cho mình một người đàn ông tốt

Thật phí thời gian và vô ích khi chúng ta phải "cải tạo" một gã Sở Khanh, hay một ông chồng cực kỳ gia trưởng, bảo thủ, hay là một kẻ gian sảo, giết người, lừa lọc.

Căn bản của mọi vấn đề: Phụ nữ đừng nghĩ mình có thể thay đổi một người đàn ông nếu như bản chất của họ không phải là một người tốt, và bản thân họ không muốn cởi mở để thay đổi. Nhiều phụ nữ vì vội vàng, sức ép gia đình nên chặc lưỡi lấy một ông chồng do mai mối không tìm hiểu kỹ, sau mới biết họ không phù hợp, không tốt, rồi đổ lỗi do số mệnh, do mình thiếu may mắn.

2. Là một người phụ nữ tốt

Là một người tốt, chân thật, thẳng thắn, có một trái tim yêu thương, bạn sẽ khuyến khích người đàn ông trở thành người tốt.

Họ sẽ hiểu rằng trong cuộc đời, tiền bạc, danh vọng có thể đi qua, nhưng một người phụ nữ tốt bụng với trái tim yêu thương sẽ trở thành một người bạn đời trung thành, một người mẹ lý tưởng cho đứa con họ.

3. Là một người phụ nữ thông minh

Có câu: "Đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của mình". Tốt bụng là tính cách nên có, giúp đỡ người khác là điều tốt, nhẫn nhịn và mềm mỏng cũng không phải điều xấu. Quan trọng, phải biết thông minh để tìm ra điểm dừng

Lý thuyết của tôi: "Bạn sẽ nhận được những gì bạn cho đi".

Tôi không ngại "cho đi", nhưng cho đi phải đúng đối tượng, ví dụ những người biết trân trọng bạn, những người cũng muốn tặng lại bạn những chăm sóc yêu thương. Đừng mù quáng nhẫn nhịn, chịu đựng. Họ sẽ không nghĩ bạn tốt, ngược lại, họ sẽ coi thường bạn vì nghĩ bạn thế nào cũng được dù bị đẩy qua đẩy lại. Họ sẽ nghĩ rằng bạn ngu.

Tôi tâm lý đấy, tôi chiều chuộng đấy, tôi dễ dàng đấy, nhưng đừng vượt qua giới hạn cho phép đó là sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Đừng dại quanh co, dối trá với tôi, điều đó làm tôi cảm thấy bị xúc phạm.

Hãy để người đàn ông của bạn có chút nể bạn, và họ phải hiểu rằng, lôi thôi, họ có thể bị cuốn gói ra khỏi nhà nếu không tử tế với bạn.

4. Hãy duyên dáng, hãy xinh đẹp và có lòng kiêu hãnh riêng của mình

Luôn xinh đẹp, đáng yêu và biết giá trị riêng của mình là sức hấp dẫn vô cùng của phụ nữ. Những người đàn ông không "chịu nổi" sự xinh đẹp, giỏi giang của bạn, muốn kìm hãm bạn, đối xử hằn học đối với bạn, có nghĩa là họ gia trưởng và sự gia trưởng này xuất phát từ việc họ thiếu tự tin. Họ thiếu tự tin vì họ nghĩ rằng không thể giữ chân bạn, rằng trong sâu thẳm họ kém cỏi hơn bạn. Có những người gây chuyện, quát nạt bạn, hạ thấp, đổ lỗi cho bạn bằng những ngôn ngữ thiếu tôn trọng. Bản chất của việc này là họ hạ thấp bạn để cho họ cảm thấy nam tính mạnh mẽ hơn.

Đây là sự ngu ngốc. Tuyệt đối không bao giờ chấp nhận những con người kiểu này. Trong cuộc sống này, không ai có quyền hạ thấp bạn.

Lo lắng, sợ họ buồn mà không dám trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ, đi làm ư? Đừng có ngốc thế chứ! Một ngày kia một nách 3 con, sự nghiệp không có, họ nhởn nhơ với các cô gái trẻ đẹp son phấn, lúc này than trách số phận thì đã muộn rồi. Hãy là chính mình. Đừng hạ thấp bản thân mình để "hợp với tiêu chuẩn" của người khác. Người yêu bạn thật lòng là người chấp nhận, tự hào và ủng hộ bạn.

5. Hãy giỏi chuyện "giường chiếu"

Một số bạn sẽ đỏ mặt, số khác sẽ chối đây đẩy khi nói về việc này. Nhưng thực chất tôi muốn xếp số 5 này lên vị trí thứ 2. Vì sao? Vì đàn ông là tạo vật gần với bản năng con vật. Họ đơn giản hơn phụ nữ chúng ta nhiều. Chuyện "giường chiếu" là cả một nghệ thuật, mà hôm nay tôi không đào sâu vào. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Nếu bạn là một người yêu tuyệt vời, bạn thú vị, bạn đầy đam mê và bạn làm họ say mê, tôi nghĩ, bạn có thể hỏi họ bất kể điều gì! Đấm lưng, pha nước cho bạn ư? Chỉ là chuyện nhỏ!

6. Mỉm cười thật nhiều

Nụ cười làm "nghiêng nước nghiêng thành". Mọi đàn ông đều muốn làm vừa lòng một phụ nữ hạnh phúc, vui vẻ, và làm họ hạnh phúc lây. Biết trân trọng những cử chỉ chăm sóc, biết khuyến khích họ nữa, bạn sẽ có tất cả.

7. Biết nhõng nhẽo, đòi hỏi

Có lẽ đến đây các bạn hoang mang lắm. Nguyên lý của tôi là một người phụ nữ "gọi dạ bảo vâng" nghe thì có vẻ lý tưởng đó nhưng thực ra rất nhàm chán. Cái mâu thuẫn của đàn ông là họ cần cảm thấy mình là phái mạnh, nhưng ngược lại cần người biết cách thử thách họ. Biết làm họ hơi khổ một chút thì họ mới trân trọng những lúc họ được chiều chuộng, "đánh họ đau chút, họ mới biết trân trọng những vuốt ve".

Hãy tỏ ra buồn bã khi họ làm những điều vô tâm làm bạn buồn. Hãy chảy ít nước mắt, hãy thỏ thẻ "xin" họ mua cho bạn một bó hoa để bạn cảm thấy lãng mạn, hãy nhõng nhẽo họ xoa lưng cho bạn vì bạn mỏi lắm rồi.

Tôi từng hỏi người đàn ông của tôi "Vì sao anh lại yêu em?". Anh cười nói rằng "Because you break my b.lls" (nôm ra là tôi lắm chiêu, khó chiều) và "Keep me on my toes" (Làm cho anh phải biết cách dè chừng).

8. Hãy thoáng tính, đừng cằn nhằn

Hãy cố gắng suy nghĩ như những người đàn ông. Họ ghét sự càu nhàu, lải nhải. Đừng thành bà la sát để họ sợ. Nhõng nhẽo để đáng yêu, trêu chọc họ nhưng lúc cần thiết, phải biết tâm lý, thông cảm và tha thứ cho họ.

Chẳng hạn, họ trót quên gọi cho bạn vì mải nói chuyện với lũ bạn. Đừng lấy đó ra mà càu nhàu họ suốt cuối tuần. Rồi thỉnh thoảng lại mang ra đay nghiến. Hãy biết tha thứ và quên đi và cho họ cơ hội để sửa chữa. Hãy khích lệ họ bằng nụ cười, sự tử tế, tình yêu chứ không bằng sự doạ nạt, răn đe.