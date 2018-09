Đỗ Mạnh Cường: 'Khoe là người thứ ba để thiên hạ chửi có gì mà vui?'

"Câu chuyện của người thứ ba chưa bao giờ được thiên hạ ủng hộ và người thiệt thòi luôn là phụ nữ", nhà thiết kế chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Đỗ Mạnh Cường vừa đăng status chia sẻ quan điểm của mình về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy. Nhà thiết kế sinh năm 1981 cho rằng chuyện tình yêu không có ai đúng ai sai. Nếu Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau thật cũng không có gì, sai là ở chỗ đi khoe khoang, kể lể quá nhiều với công chúng.

Đỗ Mạnh Cường viết: "Người ta vẫn nói yêu là thứ dễ thay đổi nhất trên đời. Không thể trách cứ ai, vì mình thấy như Phật đã nói rất đúng - duyên số là do trời định, hết duyên thì tốt nhất nên kết thúc. Nhưng vấn đề là có rất nhiều nghệ sĩ mang tình yêu của mình ra kể lể cho cả thiên hạ nghe không biết để làm gì. Câu chuyện của người thứ ba chưa bao giờ là câu chuyện được thiên hạ ủng hộ và người thiệt thòi luôn là phụ nữ. Yêu thì cứ yêu đi, mắc chi mỗi lần yêu lại lên báo khoe. Khoe để cả thiên hạ chửi và nguyền rủa thì có gì vui mà khoe không biết". Dưới phần bình luận, khi nhiều ý kiến cho rằng đây là chiêu PR phim, Đỗ Mạnh Cường cho rằng: "Nếu để PR cho phim thì càng không đáng. Đừng mang tình cảm ra đùa cợt".

Cặp đôi nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm trước khi chính thức xác nhận.

Chia sẻ này của nhà thiết kế nhận được nhiều đồng cảm của người hâm mộ. Facebook Trịnh Bình Dương viết: "Thật sự lúc đọc em khá sốc. Có yêu cũng đâu cần nói ra như vậy. Nếu có yêu thật thì cứ bình thường mà yêu. Còn tới đâu thì thời gian sẽ trả lời tới đó. Đâu cần thiết phải nói như vậy lên báo. Em đọc những trả lời của anh Tuấn mà em còn không dám tin là em đang đọc luôn. Em đồng ý với anh Cường. Yêu không bao giờ sai nhưng yêu rồi lên báo như vậy em thấy không đẹp". Tài khoản Sống Về Đêm cùng quan điểm: "Anh nói chuẩn quá. Kiều Minh Tuấn và An Nguy làm thế này mà không nghĩ đến cảm giác của chị Cát Phượng. Người đàn ông thế này mà bảo là tốt à?". "Đàn ông nói được làm được, nhưng mà Tuấn đã hứa hẹn với Cát Phượng rằng 'khi bà chết tôi lo cho bà mồ yên mả đẹp rồi tôi mới yêu người khác'. Lời nói nếu chỉ hai người với nhau đã đành, lên báo mà khoe, lên truyền hình video hẳn hoi giờ lại nói những câu 'người bị chia tay nên mừng'. Ngôn tình là thế này đây", tài khoản Nguyen Ha bức xúc.

Tối 13/9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy khiến khán giả bất ngờ khi khẳng định họ đang yêu nhau. Hai diễn viên cho biết, tình cảm của họ dành cho nhau là thật chứ không phải tạo scandal để PR cho phim. An Nguy thừa nhận cô thấy mình sai, tự dằn vặt bản thân khi yêu một người đã có gia đình. Nữ diễn viên từng cố gắng cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn nhưng không thể ngăn được tình cảm trong lòng nên quyết định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Kiều Minh Tuấn cũng cho biết hiện tại tình cảm của anh dành cho bà xã Cát Phượng là tình thương, tình nghĩa nhiều hơn tình yêu. Trong khi Cát Phượng giữ tâm trạng bình thản. Chị không trả lời các câu hỏi về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nhưng khẳng định: "Tôi vẫn ổn".

