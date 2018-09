Dòi bò lúc nhúc trong thịt lợn quay mua ở cửa hàng

Đoạn video ghi cảnh hàng chục con dòi bò trong miếng thịt lợn quay được Facebooker Phương An đăng tải trên mạng xã hội. Người này cũng bức xúc cho biết: “Một năm làm ăn đi cúng vía bằng con lợn quay mà gặp ngay con lợn hỏng. Cúng xong vui vẻ chia cho mỗi người một miếng, ăn lấy thảo, may mà phát hiện kịp, chỉ có thằng em mình ăn phải miếng bao tử, còn lại chưa ai ăn gì. Mấy con dòi trong này chắc là trường sinh bất tử mọi người ạ, quay chín một lần, quay cho nóng lại ba lần tại nhà mà chúng không chết, vẫn chui ra nhảy tung ta tung tăng. Cạn lời cho một thương hiệu lớn".

Dòi bò lúc nhúc trong lợn quay mua ở nhà hàng

Cô cũng nói rõ việc đăng video này lên mạng không nhằm bất cứ mục đích xấu nào, đồng thời không nêu tên cửa hàng, địa chỉ đã mua miếng thịt quay. Đây là địa chỉ vẫn được cả gia đình tin tưởng: “Điều mình cảm thấy kinh nhất đó là ba mẹ vẫn luôn dặn mua thịt lợn thì nhớ vào chỗ này để mua cho đảm bảo an toàn thực phẩm, đắt hơn xíu cũng được miễn là tốt. Không ngờ ngày hôm nay nhận được quả đắng này”.

Chia sẻ với Ngoisao.net, chị An, sống tại TP HCM cho biết gia đình năm nào cũng mua hàng chục con lợn quay tại cửa hàng này để làm lễ cúng. Đây là lần đầu gặp phải trường hợp như trong video. "Khi gọi đến các đường dây nóng thì đều đùn đẩy trách nhiệm”. Phản ánh lên công ty thực phẩm, nhân viên không hề có động thái xin lỗi, chỉ yêu cầu chị An để lại mẫu và hẹn sẽ liên lạc lại sau. Họ cũng hoàn trả lại số tiền của con lợn quay nhưng chi An không nhận. Hiện phía công ty vẫn chưa liên lạc và có câu trả lời thích đáng đến khách hàng.