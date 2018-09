Đàm Vĩnh Hưng mải cãi nhau trên điện thoại suýt trễ chuyến bay

Nam ca sĩ cho biết, đã một phen hú vía vì anh suýt không được lên máy bay để kịp chuyến công tác ở châu Âu.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Vĩnh vừa đăng một status dài kể về việc anh mải nhắn tin, quên giờ lên máy bay. Đi kèm với dòng chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng khoe ảnh nhí nhảnh bên dàn tiếp viên hàng không đã giúp đỡ anh. Nam ca sĩ viết: "Tôi lo cãi nhau trên inbox xuống tới nơi thì máy bay đã đóng 15 phút trước đó! Vậy mà mấy bé tiếp viên hàng không biết luôn tên thiệt của mình và làm mọi cách để mình được lên máy bay.... Mừng thấy mẹ, thấy cha, thấy bà ngoại, ông nội... Hú hồn! Mặt méo xẹo và sắp khóc luôn. Năn nỉ quá trời quá đất".

Hành động của các nữ tiếp viên đã khiến nam ca sĩ vô cùng cảm kích. "Ông hoàng nhạc Việt" chia sẻ: "Chuyến bay xa nào mà cũng gặp mấy bé "tiếp khách viên" hàng không dễ thương và tận tình như đám em này thì bay 3 ngày 3 đêm cũng được. Bé nào cũng cưng anh Hưng quá trời... Cám ơn anh bạn sếp đại diện của hãng bay tại Paris. Kỷ niệm nhớ đời... Đón Trung thu sớm trên bầu trời châu Âu".

Nam ca sĩ vô cùng cảm kích khi được các nữ tiếp viên thân quen giúp đỡ lên chuyến bay.

Dưới phần bình luận, bạn bè và fan đã vào chúc mừng anh may mắn gặp được dàn tiếp viên thân quen, dễ thương. Facebook Nga Nguyen viết: "Chúc mừng anh, không phải ai cũng được ưu ái như vậy đâu. Vậy người ta mới nói "do ăn ở" đấy. Phải có tâm lắm mới nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ anh như vậy đó". Còn Facebook Lan Sukura chia sẻ: "Anh là khách VIP nên mới được đặc cách thế. Chứ người thường, 5 phút thôi là xong rồi". "Anh Hưng đi đâu cũng được người mến mộ, sướng gì đâu á. Chúc anh có chuyến bay vui vẻ và thượng lộ bình an", Facebook Nguyễn Thương bình luận.

Cherry Trần