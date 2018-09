Đám cưới rước dâu bằng 20 chiếc xe cứu hộ ở Vĩnh Phúc

Dàn xe cứu hộ được dán chữ hỷ, trang trí hoa tươi nối đuôi nhau di chuyển trên đường quốc lộ trong sự hiếu kỳ của người dân.

Video ghi cảnh dàn xe cứu hộ được dán chữ hỷ, trang trí hoa tươi nối đuôi nhau di chuyển trên quốc lộ khu vực Yên Lạc, Vĩnh Phúc hiện thu hút sự chú ý của nhiều Facebooker trên các diễn đàn mạng.

Lễ rước dâu bằng 20 chiếc xe cứu hộ ở Vĩnh Phúc

Video sau khi phát tán đã khiến không ít người trầm trồ về độ “chất chơi” của nhà trai và nhận định đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với cả cô dâu chú rể lẫn người dân quanh khu vực đó. “Ý tưởng độc đáo đấy, mình không có siêu xe thì mình xài xe khác, miễn vui là được. Chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm rất khó quên. Chúc cặp đôi hạnh phúc”, một tài khoản chia sẻ.

Có người còn hài hước tag tên bạn bè mình: "Đang nghĩ ông nào lái xe cấp cứu, xe rác đi lấy vợ cũng làm một dàn xe trang trí hoa như này đi đón dâu thì nhà vợ có cho lấy nữa không nhỉ. Dù sao thì cũng độc đáo đấy, chúc cô dâu chú rể hạnh phúc”.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lại cho rằng đây là hành động nhằm gây sự chú ý, “làm màu”.

Nhân vật chính của hôn lễ này là Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, Vĩnh Phúc) và Thanh Vân (23 tuổi, Nghệ An). Cặp đôi đã có hai năm tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Do bố của chú rể làm nghề lái xe cứu hộ lâu năm ở Vĩnh Phúc nên gia đình muốn tạo sự bất ngờ cho cặp đôi. Sau khi từ Nghệ An trở về, đoàn rước dâu được 20 chiếc xe cứu hộ đón và "hộ tống" từ cầu Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc.

