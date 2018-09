Đám cưới gây xôn xao của cặp đôi đồng tính nữ lớn tuổi

Khi đã có gia đình riêng, con cháu đông đủ, hai người phụ nữ vẫn quyết định đến với nhau. Hôn lễ được tổ chức tại Cẩm Phả vào ngày 30/7.

Được chia sẻ trên một diễn đàn lớn, những hình ảnh về đám cưới của một cặp đôi đặc biệt ở Quảng Ninh thu hút sự chú ý của nhiều người xem.

"Cô dâu, chú rể" trong đám cưới là hai người phụ nữ đã lớn tuổi. Hôn lễ được tổ chức vào ngày 30/7 vừa qua tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi đã không còn ở độ tuổi trẻ trung, cả hai đã có gia đình riêng, con cháu đuề huề, hai người phụ nữ quyết định mạnh dạn đến với nhau và được sự chứng kiến, ủng hộ của gia đình, bạn bè.

Rất nhiều người dùng đã chia sẻ lại đám cưới đặc biệt này.

Chia sẻ viết: "Có một đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh. Ngày 30/7 vừa rồi, tại một nhà hàng thuộc Thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh diễn ra một đám cưới khá đặc biệt, đó là đám cưới của một cặp đôi đồng tính. Hai bác gái cũng khá lớn tuổi, cả một đều có con cháu đuề huề và quyết định đến với nhau ở một độ tuổi mà cũng quá nửa đời người rồi còn đâu. Chắc họ đã suy nghĩ rất kỹ thì mới mạnh dạn đứng lên đây, trước sự chứng kiến của nhiều người, tìm đến cho cuộc đời mình một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Người thân, con cháu, bạn bè cũng góp mặt đông đủ chúc phúc cho họ. Ngay sau đám cưới đầm ấm vui vẻ, dĩ nhiên là 2 bác cũng có cho mình một kế hoạch riêng để có kỳ nghỉ trăng mật đáng nhớ."

Cô dâu, chú rể trong đám cưới.

Đám cưới đồng tình này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người dù không quen biết cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới hai người phụ nữ đặc biệt. Nickname Minh Thy cho rằng tình yêu hay hôn nhân đích đến đều là hạnh phúc, không phân biệt giới tính hay tuổi tác: "Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính. Suy cho cùng cái đích của hôn nhân cũng là hạnh phúc, cũng là nương tựa nhau lúc ốm đau mệt mỏi, lúc về già... Hy vọng 2 bác sẽ có cuộc sống hạnh phúc tới cuối đời".

My Nguyen bình luận: "Chắc yêu từ rất lâu rồi mãi mới có can đảm come out thế này. Mình biết nhiều cặp cứ vậy mà sống với nhau tới già lắm, hy vọng các bác mãi hạnh phúc".

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có những bình luận cho rằng, 2 bác đã quá già, và không nên công khai mọi chuyện như vậy. "Đành rằng tình yêu là không sai, nhưng cả hai đã lớn tuổi rồi, nếu đến với nhau chỉ riêng tư thôi. Chả nhất thiết phải mặc váy cưới, tổ chức vậy đâu à", một độc giả viết.

Riêng bạn Hà Nguyễn lại đưa quan điểm riêng về cộng đồng người LGBT, nhận được nhiều lượt yêu thích: "Mình thầy đám cưới rất tuyệt vời. Quan trọng là họ yêu thương nhau. Các bạn chửi, kỳ thị, nhưng có tự hỏi việc họ yêu nhau ảnh hưởng gì tới cuộc sống của các bạn hay không? Nếu không ảnh hưởng thì xin hãy tôn trọng một chút. Còn như thế giới vẫn nói đấy, quyền của người LGBT là quyền con người và ngược lại".

Nhiều độc giả gửi lời chúc đến đám cưới đặc biệt.

DaHie

Ảnh: Facebook