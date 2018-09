Cuộc sống bình dị của Lee Hyori khiến fan 'phát cuồng'

Rời xa ánh đèn sân khấu, Lee Hyori, nữ ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc tận hưởng một cuộc sống giản đơn cùng chồng tại hòn đảo Jeju thơ mộng.

Mới đây, một fanpage do những người yêu quý nữ ca sĩ nổi tiếng Lee Hyori lập ra đã đăng tải những hình ảnh đầy thú vị. Sau khi được chia sẻ trên fanpage, những hình ảnh do chính cặp vợ chồng tự chụp lại đã nhận được hơn 20.000 lượt like và share cùng hàng trăm lượt bình luận từ cộng đồng mạng.

Dù không còn hoạt động trong ngành giải trí, tên tuổi của Lee Hyori vẫn chưa bao giờ hết hot.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp kể từ khi tách ra hoạt động solo, Lee cùng chồng bất ngờ rời xa những thị phi của làng giải trí. Họ dọn về một ngôi nhà nhỏ vùng nông thôn đảo Jeju và tận hưởng một cuộc sống giản dị đến lạ thường. Tuy đã được chia sẻ rất nhiều lần trên các trang mạng xã hội, nhưng những hình ảnh dưới đây lại một lần nữa gây sốt khi được một fanpage đăng lại.

Mỗi buổi sáng, Lee Hyori đều thức dậy trước để chuẩn bị bữa sáng trong khi chồng cô, Lee Sang Soon còn say giấc.

Dắt chó đi dạo mỗi sáng là điều khiến cô hạnh phúc nhất.

Buổi chiều thường sẽ là thời gian cho yoga.

Hai vợ chồng vẫn âm thầm hoạt động nghệ thuật trong căn nhà nhỏ.

Cô dành khá nhiều thời gian bên đàn cún cưng của mình.

"Buổi tối, tôi thường ngồi vẽ hoặc thêu thùa. Sau đó cùng chồng uống bia, xem phim rồi đi ngủ. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi".

Lila Lyra