Cụ bà thoát chết khi bị xe tải cuốn gọn vào gầm

Pha thoát chết thần kỳ của cụ bà đi xe đạp sang đường ở TP Hạ Long khi bị xe tải tông đang gây chú ý cộng đồng.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 17/12 tại ngã ba Ba Lan, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Cụ bà sang đường bị ôtô tải tông cuốn gọn vào gầm, còn xe đạp bị cán nát bét. Người đi đường tri hô cho ôtô tải dừng lại và chạy đến kéo cụ bà trong gầm xe ra. Tài xế từ ca bin bước xuống thấy cảnh tượng hốt hoảng, vội đi lại hỏi han, may mắn bà cụ không sao.

Cụ bà thoát chết khó tin khi bị xe tải cuốn gọn vào gầm

Đoạn video do camera hành trình của một ôtô ghi lại và được chia sẻ trên mạng xã hội đang gây chú ý cộng đồng. Facebook Xuân Luyên viết: "Đúng là thần chết ngủ quên. May cho cụ và cả tài xế". Còn Facebook Lê Loan bình luận: "Xem video, thấy tài xế xuống xe ôm đầu là hiểu cảm giác khi đó như thế nào rồi. Quả thật là quá may, suýt chút nữa thì cả hai bên đều mất Tết".

