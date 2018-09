Cộng đồng ca ngợi tác giả bức ảnh đại sứ Nga bị ám sát

Bức ảnh ghi lại cảnh đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát của phóng viên Burhan Ozbilici được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, kèm lời nhận xét về sự cam đảm.

Tối 19/12 Đại sứ Nga Andrew Karlov, 62 tuổi, đã bị ám sát trong một triển lãm tranh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong giây phút tay súng bắn chết vị đại sứ Nga, phóng viên ảnh Burhan Ozbilici của hãng AP đang tác nghiệp tại sự kiện vẫn can đảm cầm máy và ghi lại được những bức ảnh liên quan đến vụ ám sát.

Hiện trường vụ ám sát do Burhan Ozbilici chụp.

Ngay sau đó, bức ảnh của Burhan Ozbilici đã lan truyền trên mạng xã hội khắp thế giới với tốc độ chóng mặt. Bức ảnh của ông được ca ngợi và đánh giá cao về cả mặt kỹ thuật lẫn thông điệp truyền tải. Đại đa số đều công nhận hình ảnh này xứng đáng là "Bức ảnh của năm".

Facebooker Chris O’Sullivan bình luận: “It’s an astonishing photo. It’s a different kind of war photographer shows daily but no less a record of an act and time” (tạm dịch: Đây là một bức ảnh đáng kinh ngạc, là một cách thể hiện khác mà các phóng viên ảnh chiến trường muốn cho chúng ta thấy, và không kém phần thời sự"). Một người khác có tên Sheikh Minhaj Hossain cũng viết: “Felling sorry for the Ambassador. But this photographer will win Pulitzer and also this photograph will take place as one of the historic photos of 2000” (tạm dịch: Vô cùng thương tiếc vị đại sứ và bức ảnh này sẽ được giải Pulitzer và trở thành một trong những bức ảnh lịch sử của thế kỷ 21”.

Ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia NaSon chia sẻ trên trang cá nhân: “Ảnh này năm nay, mình đoán sẽ đoạt giải Pulitzer vì tính thời sự và biểu tượng của nó”. Một tài khoản khác cũng cho rằng: “Đây đúng là những gì ảnh báo chí cần truyền tải, cho chúng ta thấy những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Bức ảnh này xứng đáng đoạt giải Pulitzer”.

Không ít người đã lên tiếng khen ngợi sự dũng cảm của phóng viên ảnh người Thổ Nhĩ Kỳ: “Anh phóng viên chụp hình này thật là dũng cảm. Đứng trước một sát thủ tay cầm súng, đang giết người mà dám bấm máy chụp hình. Anh hùng của thời đại”, Huynh Dang Phuc bình luận.

Chân dung phóng viên ảnh Burhan Ozbilici.

Trao đổi với báo chí, phóng viên ảnh Burhan Ozbilici cho biết khi đến phần phát biểu của đại sứ Nga, ông quyết định tiến gần hơn để chụp hình. Khi thấy một người đàn ông rút súng, Ozbilici còn tưởng là diễn kịch, "tuy nhiên, một lúc sau, Đại sứ Nga ngã xuống sàn và kẻ tấn công giơ khẩu súng về phía chúng tôi. Khách chạy khắp nơi, núp sau các cây cột, dưới bàn. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để chụp được bức ảnh đó". Nam phóng viên còn cho biết mình đã rất sợ hãi và hoàn toàn nhận biết được sự nguy hiểm của tình huống lúc đó, tuy nhiên anh vẫn tiến thêm một chút và chụp lại được những hình ảnh đắt giá.

"Lúc đó tôi nghĩ: 'Mình ở đây, cho dù có bị bắn, bị thương, thậm chí bị giết, mình vẫn là một nhà báo. Mình phải làm tròn phận sự'.Tôi có thể chạy đi, không cần chụp ảnh nhưng biết trả lời thế nào nếu ngày sau có người hỏi: 'Tại sao anh không đứng lại chụp?'"

Nhà chức trách sau đó xác định nghi phạm nổ súng là Mevlut Mert Altıntaş, sinh năm 1994, thuộc lực lượng cảnh sát chống bạo động Ankara. Kẻ này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Maruko Chan