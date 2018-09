Côn đồ dí dao dọa cô gái và cướp giữa ban ngày

Cô gái đang đứng trước tiệm sửa điện thoại tại TP HCM thì tên cướp đến, dùng dao khống chế và lấy chiếc điện thoại.

Video ghi cảnh cô gái cầm điện thoại, đứng trước cửa tiệm, hỏi mua đồ bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy đến, rút dao dọa. Nạn nhân hoảng loạn, lùi vào nhà bị hắn kéo lại, dí dao và cướp điện thoại ngay trên tay. Vụ việc xảy ra chiều 28/3 ở huyện Bình Chánh (TP HCM) đang gây xôn xao cộng đồng.

Côn đồ dí dao dọa cô gái, cướp điện thoại ở Sài Gòn

Nhiều người bức xúc trước sự manh động của tên côn đồ này. Facebook Phạm Tuyết viết: "Táo tợn dữ vậy trời. Chắc không dám bước ra khỏi nhà nữa quá". "Tên này quá liều lĩnh, ngang nhiên cướp giữa ban ngày. Không còn xem pháp luật ra gì nữa rồi" , Facebook Hoa Nguyen bức xúc. Còn Facebook Tu Yến chia sẻ: "May mắn cho cô gái, bị dí dao mà không bị đâm là may rồi. Thôi thì tặc lưỡi của đi thay người vậy. Số mình đây cũng hên, hôm bữa bị cướp giựt điện thoại, may không bị lộn cổ xuống đường".

Cherry Trần