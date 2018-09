Cô gái không đội mũ bảo hiểm, một tay cầm cuốn sách đọc chăm chú, tay còn lại điều khiển xe máy chạy băng băng trên đường.

Video được Facebook Vũ Nguyễn quay lại trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua Bưu điện Hà Nội. Chủ video này bức xúc cho biết: "Cô ấy vừa đi vừa đọc, tai thì nghe nhạc còn tạt cánh các xe đi bên cạnh, xi nhan không tắt. Chính mình cũng bị tạt đầu nên mới chạy theo quay lại".

Cô gái vừa chạy xe máy vừa đọc sách trên đường phố Hà Nội

Nhiều người sau khi xem video đã lên án hành động thiếu an toàn của cô gái này. Facebook Ngoc Dương viết: "Đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm đã nguy hiểm rồi, lại còn dán mặt vào sách. Không biết là do say mê sách quá hay muốn thể hiện cho người khác thấy mình chăm chỉ nữa. Muốn đọc sao không về nhà hoặc vào quán nào đó đọc cho tập trung". "Dù lý do là gì cũng không chấp nhận được. Không hiểu bạn này nghĩ gì khi tham gia giao thông kiểu này. Vừa hại mình lại ảnh hưởng đến người khác", tài khoản Dũng Trần chia sẻ.

Thành viên Trung Nguyen ý kiến: "Người quay video đáng ra nên dừng lại nhắc nhở em ấy. Chứ đi xe kiểu này lỡ đường phía trước có hố ga bật nắp, hay ổ gà ổ voi thì lại nguy hiểm. Liên lụy cho cả những phương tiện giao thông khác".

Cherry Trần