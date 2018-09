Cô gái tỏ ra bức xúc khi phía Huyền My khẳng định Á hậu không quen biết với người yêu của cô.

Hai ngày qua, Huyền My trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo và mạng xã hội khi vướng ồn ào gạ gẫm người yêu của bạn thân. Sự việc xuất phát từ status của một cô gái trên Facebook. Cô này đã tố cáo Á hậu có những tin nhắn 'thả thính' bạn trai mình. Tại show thời trang của NTK Hoàng Hải hôm 13/5, bạn trai của cô gái đã tham gia màn đấu giá từ thiện và bỏ ra 6.500 USD mua bộ váy mà Huyền My trình diễn. Sau chương trình, Á hậu và chàng trai có nhắn tin trao đổi với nhau.

Huyền My bị tố có nhắn tin 'thả thính' với chàng trai vest xanh dù biết anh là người yêu của bạn thân.

Phản bác lại lời tố cáo của cô gái, chị Lan Phương - mẹ của Huyền My rất sửng sốt, tức giận và cảm thấy bị tổn thương thay cho con gái. Chị khẳng định, chị theo sát Á hậu trong buổi diễn thời trang và không thấy con gái trò chuyện với bất kỳ ai một cách thân mật vì mải tập trung vào công việc. Phía gia đình Huyền My đã liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng để có biện pháp bảo vệ người đẹp.

NTK Hoàng Hải cũng bênh vực Á hậu khi cho rằng, Huyền My và vị khách mua váy không có biểu hiện quen biết bởi cuối đêm diễn, cô mới biết thông tin về người mua váy.

Bản thân Huyền My không trực tiếp lên tiếng giải thích vụ ồn ào. Cô chỉ bày tỏ sự tiếc nuối khi bị cuốn vào scandal không đáng có khiến hình ảnh, uy tín và danh dự của cô bị ảnh hưởng. Cô mong khán giả sẽ có cái nhìn đa chiều và đúng đắn nhất về sự việc.

Cô gái tố Huyền My tức giận trước lời phủ nhận của mẹ Á hậu

Cô gái tố Huyền My tung bằng chứng khi phía gia đình Á hậu phủ nhận thông tin Huyền My có quen biết với chàng trai.

Trước sự phủ nhận của gia đình Huyền My và NTK Hoàng Hải, cô gái tố Á hậu tiếp tục viết status, thậm chí tung một số tin nhắn làm bằng chứng về việc Huyền My có quen biết với cô và bạn trai. Cô gái viết: "Khi chị gửi ảnh chồng con chị, em còn nhận ra là em có Facebook của bạn ấy. Mà giờ em lại lên báo bảo em không biết bạn ý là ai? Chị gửi hình chồng kèm con để em biết em né giùm chị. Em nhìn ảnh nhận ra ngay chồng chị. Từ tháng 11/2016 mà giờ em lại nói khác hẳn? Sự thật như nào thì lương tâm của em biết. Chị chỉ muốn giữ cha cho con chị thôi em à". Trước đó, cô gái từng ẩn dòng tâm trạng tố cáo Huyền My vì muốn Á hậu rút ra được bài học về lời ăn tiếng nói của mình.