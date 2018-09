Chiều tản mạn

Bầy chim di ẩn mình nơi ấm cúng. Anh tìm em ta dệt mộng yêu đương

Cỏ Dại

(Tôi làm thơ)

Người khách cuối đã ra về

Rơi tiếng hát du duơng nơi quán cũ

Thả nỗi nhớ giăng đầy miền ký ức

Em tự nghĩ

Muộn một đời

Nếu không... tìm thấy nhau!



Bầy chim di ẩn mình nơi ấm cúng

Anh tìm em ta dệt mộng yêu đương

Nếu mưa gió chắn ngang từng lối nhỏ

Vẫn cứ chờ mai nắng ấm sẽ lên!

Ảnh: Quốc Huy

Ngày nối tháng,

Mây nối gió

Và... trăng nghiêng đến lại

Phía hàng rào vẫn thắm nụ cúc xinh

Vẫn ngất ngây

Say mê hương cỏ dại

Đẹp một trời xanh biếc những chồi non



Tiễn hạ đi thu ngẩn ngơ tìm lại

Hạnh phúc về kéo nỗi nhớ kề bên

Khoảng sân vắng gió đưa cây lá đổ

Xoá nỗi buồn sau một giấc ngủ say



Về đây nhé!

Mây hồng vương phủ lối

Vẽ tiếng cuời

Thơm nắng mới... cho nhau.

Vài nét về tác giả:

