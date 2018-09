Cái chết là sự tái sinh kỳ diệu

Bức hình em bé tên Logan Bostrom đang nằm trong vòng tay cha trong những giờ phút cuối của cuộc đời. Bức hình được chụp các nhiếp ảnh gia của tổ chức phi lợi nhuận Now I lay me down to sleep ở Mỹ, nhằm ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong vòng tay bố mẹ của các em bé đang nguy kịch ở bệnh viện. Ảnh minh họa.