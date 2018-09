An Japan bức xúc vì bị nhầm với trưởng phòng hot girl xứ Thanh

Gia đình hot girl Hà thành cho biết sự nhầm lẫn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, uy tín của cô.

Tối 9/3, tài khoản Facebook Trần Quy Nhơn thông báo trên trang cá nhân về việc hình ảnh của con gái mình là hot girl An Japan bị sử dụng sai mục đích.

“Ngày hôm nay, gia đình tôi đọc bài đăng trên một số trang thông tin điện tử viết về trường hợp cô Trần Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1986, là Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ. Khi đọc một số bài viết, gia đình tôi phát hiện những những trang thông tin này đã lấy ảnh con gái của tôi tên là Lê Ngọc Hoài An (nghệ danh An Japan) để thay cho ảnh của cô Quỳnh Anh, đặt làm ảnh đại diện dưới tiêu đề của bài. Trong khi đó, Lê Ngọc Hoài An sinh năm 1996, hiện đang là sinh viên năm thứ ba, khoa Tây ban Nha, ĐH Hà Nội. Sự nhầm lẫn này rất tai hại, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và uy tín của con gái tôi...”.

Trên trang cá nhân, hot girl Hà thành cũng bức xúc chia sẻ: “Tự nhiên bị người ta nhằm cái mặt mình mà chửi. Bài hôm qua gỡ rồi nhưng thông tin thì vẫn tràn lan. Đừng làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác như này chứ. Phiền thật sự”.

Hiện gia đình An Japan đã liên hệ với các trang điện tử này để yêu cầu gỡ cũng như đính chính thông tin.

Những ngày qua, sự việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1986 tại tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm với quy trình bất thường và sở hữu khối tài sản kếch xù khi còn khá trẻ đã gây xôn xao dư luận. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ, kiểm tra hệ thống văn bản liên quan đến nữ trưởng phòng này.

Maruko Chan