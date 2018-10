Á hậu Hoàng My mở lại Facebook sau gần một năm

Á hậu Việt Nam 2010 cho biết, rất nhiều người bạn đã động viên cô mở lại trang cá nhân để giữ liên lạc.

Á hậu Hoàng My vừa đăng một status dài chia sẻ lý do cô mở lại trang cá nhân sau thời gian dài đóng cửa. Hoàng My cho biết, thời gian vừa qua có nhiều diễn biến nội tâm phức tạp về việc My có nên trở lại Facebook hay không. Khi muốn đóng Facebook, tất cả mọi lý do đều thuyết phục và khi muốn mở ra cũng có cả nghìn lý do để chinh phục.

Người đẹp chia sẻ, trong khoảng thời gian không dùng mạng xã hội, cô đã nhận ra được nhiều điều: "Tôi có nhiều thời gian hơn nên làm được nhiều thứ. Đọc sách nhiều hơn và cắt hẳn một khúc thông tin nhiễu loạn gây nhiều hoang mang. Vì có thời gian nên mình tiếp cận được những thông tin 'cao cấp' hơn những thứ ồn ào vô bổ và cảm nhận được thế giới bằng mắt thật nhiều hơn. My biết trân trọng các mối quan hệ hơn, nhận ra nhiều giá trị của người đang bên cạnh mình".

Nói về lý do mở lại trang cá nhân, Hoàng My tâm sự: "Hôm nay tôi dùng lại Facebook vì một cậu bé bán quần áo nói rằng, đã theo dõi Facebook của mình từ những ngày còn đi thi hoa hậu, đọc những bài phỏng vấn, viết xuống và giữ lại những câu mà cậu bé được truyền lửa... Hay một email của cô gái gửi cho My nói rằng, đang làm đề án tốt nghiệp và những chuyến đi Israel của My giúp ích cho cô ấy, nhưng không thể nào vào được Facebook của My nữa..."

Bên cạnh đó, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết, có rất nhiều người bạn đã động viên cô mở lại trang cá nhân để giữ liên lạc và cũng nhiều "người đẹp" muốn giữ kết nối với cô qua Facebook. "Có lẽ những chuyến đi của My trên khắp thế giới sẽ có ý nghĩa hơn khi mang các bạn theo.... Và có lẽ là chúng ta còn nhiều câu chuyện để kể. Hôm nay tớ trở lại đúng nghĩa là 'người' của các cậu", Hoàng My viết.

Á hậu Hoàng My cho biết khi muốn mở lại trang cá nhân cũng có cả ngàn lý do để chinh phục.

Dưới phần bình luận, bạn bè và fan đã mừng khi Hoàng My quyết định mở lại trang cá nhân sau một thời gian vắng bóng. Facebooker Trình Thị Mỹ Duyên viết: "Mừng chị đã quay trở lại. Chúc chị luôn mạnh khoẻ và có những chuyến đi tuyệt vời". Còn Facebooker Hà Anh chia sẻ: "Hãy nói cho em biết là em không nằm mơ đi chị. Mỗi bài post của chị trên instagram, em đều thả một trái tim vào bình luận để hy vọng chị sẽ trở lại. Ngày chị đóng Facebook, chị nói rằng: Lý do là con tim chị muốn chị làm như vậy. Nên em tin rằng sẽ có một ngày con tim chị sẽ thôi thúc chị trở lại. Và ngày ấy đã đến. Hãy tiếp tục chị nhé dù sẽ như thế nào đi nữa".

Cùng quan điểm, Facebooker Van Do bình luận: "Thật trùng hợp tối qua mình đã tìm xem My trở lại với Facebook chưa. Mình đã đọc lại những bài viết phỏng vấn trước đây của My. Trong đầu mình nghĩ My đang khám phá và có nhiều dự án mới. Nhưng gì mình luôn mong sẽ tới đúng với quy luật hấp dẫn. Chúc My tươi trẻ truyền lửa để cho các trẻ luôn dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình".

Đầu năm 2018, Á hậu Hoàng My bất ngờ tuyên bố sẽ khóa trang cá nhân trên Facebook. Người đẹp viết: "Chào cả nhà. Có lẽ đây cũng là lúc My sẽ nói lời chia tay với Facebook, và từ biệt những người đã theo dõi My suốt nhiều năm nay. Nếu phải nói ra một lý do, thì đó là trái tim My luôn nói với My như vậy. Hy vọng rằng mọi người sẽ sử dụng Facebook một cách sáng suốt và với mục đích tốt đẹp. Trong tim luôn có mọi người". Khi đó, rất nhiều người hâm mộ và những nghệ sĩ trong làng giải trí Việt vô cùng bất ngờ với quyết định này của người đẹp 30 tuổi. Tân Hoa hậu Hoàn vũ H'Hen Niê và Á hậu Hoàng Thùy tỏ ra buồn bã vì quyết định này.

Cherry Trần