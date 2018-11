Á hậu Hoàng My đấu giá bữa ăn tối cùng mình dịp sinh nhật

Người đấu giá cao nhất sẽ được ăn tối với Á hậu Việt Nam 2010 tại một nhà hàng sang trọng ở TP HCM, còn số tiền đấu giá sẽ được góp vào quỹ từ thiện.

Trên trang cá nhân, Hoàng My vừa đăng status chia sẻ về lời mời đấu giá bữa ăn tối của mình nhân dịp sinh nhật tuổi 30. Á hậu Việt Nam 2010 cho rằng việc làm này hơi "điên rồ" nhưng lại rất ý nghĩa khi số tiền đấu giá sẽ dùng làm từ thiện cho chương trình mà cô đang làm đại sứ.

"Ba ngày nữa là sinh nhật của My. Hay là mình làm trò gì "điên rồ" chút nhé! My sẽ đấu giá một buổi ăn tối bất kỳ ngày nào trong tuần từ 13-20/11 tại một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Số tiền đấu giá được My sẽ dành tặng cho tổ chức "Phẫu thuật nụ cười" mà My làm đại sứ nhiều năm nay. Nếu bạn nào có hứng thú muốn ăn tối và trò chuyện cùng My thì gửi email cho My nhé. My sẽ kể cho bạn nghe về những chuyến phiêu lưu và những gì My học được. Rất hồi hộp và mong chờ. Thương mến".

Á hậu Hoàng My muốn dành số tiền đấu giá để làm từ thiện.

Tổ chức "Phẫu thuật nụ cười" mà Hoàng My đang làm đại sứ thường điều trị miễn phí cho những người sứt môi hở hàm ếch. Vũ Thị Hoàng My là Á hậu Việt Nam 2010, vận động viên thể thao, nhà hoạt động xã hội kiêm nhà làm phim. Khác với nhiều người đẹp thường tích cực hoạt động trong showbiz, Hoàng My từng quyết định bỏ lại tất cả sang Israel làm phim về người Do Thái. Cô thích cuộc sống tự do, khám phá về con người và những vùng đất mới qua những chuyến đi.

Cherry Trần