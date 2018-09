9 kỹ năng cần biết để phòng tránh kẻ xấu

Dạo gần đây nhiều vụ mất tích liên tiếp xảy ra, nạn nhân có người may mắn trở về trong trạng thái vô thức, hoảng loạn. Cũng có người không được may mắn như vậy…

Tuệ Nghi

Nhắc cho các bạn sinh viên nữ trẻ, cũng như các phụ nữ khác lên thành phố đi học/đi làm:

- Không nói chuyện với người lạ. Trên xe bus, trạm chờ xe bus, công viên, cổng trường… Có người bắt chuyện, tuyệt đối không được trả lời mà phải rời khỏi chỗ đó ngay. Nói chảnh thì chịu, xã hội bây giờ không được an toàn. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì lên mạng search về scopolamine (loại thuốc có tác dụng gây mê đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên). Đây cũng là loại thuốc mà thời chiến tranh lạnh CIA dùng để hỏi cung. Người dính phải cái này sẽ làm theo lời đối phương một cách vô thức, hỏi gì cũng khai, đòi gì cũng cho.

- Có trường hợp một người đứng trong cây ATM bấm bấm, thấy người sau bước vô thì giả vờ quay ra vội vàng, "bỏ quên" điện thoại. Người vào sau tốt bụng cầm điện thoại chạy theo kêu, sau đó mê man bất tỉnh. Kẻ xấu quay lại lột sạch tư trang, xe cộ. Vì trên cái điện thoại lúc nãy đã tẩm sẵn thuốc mê. Cái này từng được cảnh báo trên tivi.

- Thấy một đứa bé đeo cặp đứng khóc nói bị đi lạc, nếu muốn giúp đỡ thì hãy đưa nó đến đồn công an gần nhất. Tuyệt đối không được đưa nó đi theo địa chỉ ghi trên cặp hoặc tờ giấy mà nó đưa. Để an toàn hơn thì nên đứng tại chỗ gọi công an tới, vì cũng có thể trong quá trình di chuyển những kẻ dàn cảnh sẽ xông ra nói bạn bắt cóc con họ rồi nhảy vào đấm đá, khóc lóc, bạn không thanh minh được, người bên ngoài cũng sẽ không can thiệp. Đến khi ú ớ được thì chúng cướp xong và tẩu thoát rồi.

- Đi xe đạp/xe máy bị va chạm bởi nam thanh niên lạ. Đừng vội vàng mắt chớp chớp nghĩ đến phim Hàn Quốc tung xe làm quen. Tỉnh táo lên! Nếu va quẹt nhẹ thì cho đi. Nếu hỏng hóc ở đâu hay bị trầy xước chấn thương mà thằng thanh niên yêu cầu để nó đưa đi sửa, đi băng bó thì tuyệt đối không đi theo, gọi ngay cho người nhà/người thân/bạn bè ra với mình. Đi theo sửa xe, băng bó rồi trong lúc ngồi chờ thì được mời uống nước. Biết chuyện gì xảy ra không?

- Không đi nhờ, đi chung xe với người lạ. Tình trạng quá giang, chia sẻ phương tiện đi lại để đi du lịch hiện nay không hiếm. Lên xe người lạ đồng nghĩa với ngàn cân treo sợi tóc, phó mặc số phận cho may rủi.

- Các bạn nữ xa nhà, xa quê thường buồn buồn. Cộng với nỗi khao khát kiếm một công việc tốt để giúp đỡ cho ba mẹ ở quê. Nắm bắt được điều này, kẻ xấu thường tiếp cận với khuôn mặt khả ái, thân thiện. Sẵn đang chới với giữa chốn thị thành phồn hoa, ngay lập tức cũng đồng ý tiếp chuyện, rồi tâm sự. Bên kia cũng hứa hẹn có công việc tốt, sẽ giới thiệu cho, anh em giúp đỡ nhau. Bên này thì: "Thấy ảnh cũng đáng tin". Đi theo đi rồi chết…!

- Đi ăn với bạn bè, tự dưng thấy một thằng đẹp trai hào hoa đi xe đẹp ngồi cạnh mắt long lanh đong đưa. Ăn xong thấy phục vụ bảo anh bên kia thanh toán rồi, còn miếng giấy này ảnh kêu đưa chị (thằng nào coi phin nhiều thì còn kèm cành bông hồng), thấy giống phin chưa? Xao xuyến chưa? Đừng có ế quá mà nhắm mắt lao theo!

- Muốn tìm hiểu bạn trai lạ, hãy là người chủ động địa điểm. Hiểu rõ về địa điểm đó. Và cẩn thận cái cốc nước của mình. Nếu đã đứng dậy ra ngoài trong chốc lát rồi mà quay lại thì đừng bao giờ uống lại cốc nước cũ.

- Đối với các bạn nữ ở căn hộ, đi đâu về quá khuya ăn mặc phong phanh mà trong thang máy có 1, 2 gã đàn ông thì tốt nhất là không vào. Nếu vào thì hãy bắt phone lên nói chuyện với người nhà: "Alô, má hả, ba hả, anh trai hả, con lên thang máy rồi chuẩn bị lên nhà nè". Đừng có tin camera an ninh trong thang máy, mấy cái đó chỉ để chuyên quay mấy thằng ku tè bậy trong thang máy thôi. Giờ đó sờ-ciu-rê-ti (security - nhân viên bảo vệ) không có ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình để mà ứng cứu đâu. Nó lôi vào căn hộ của nó cưỡng hiếp trước nói chuyện sau thì đừng hỏi vì sao.

Xã hội nhiễu nhương, kẻ biến thái cũng nhiều, thủ đoạn lừa gạt để đưa con gái nhẹ dạ cả tin vào tròng cũng không phải ít. Ngoài kia những kẻ xấu xa còn cả nghìn chiêu thức khó lường khác. Quan trọng nhất vẫn là các bạn nữ hãy luôn tỉnh táo và khôn ngoan để tự bảo vệ chính bản thân mình.