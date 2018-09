10 sự kiện gây xôn xao trên Facebook tháng 9

Ngày 24/9, một tài khoản Facebook loan tin rằng một phụ nữ ở Đài Loan đã đột tử với các triệu chứng chảy máu mũi và mắt. Nguyên nhân là người này đã ăn tôm sau khi uống Vitamin C. Chỉ sau vài ngày, đã có tới gần hàng nghìn lượt Like và chia sẻ bài viết này về các tài khoản cá nhân, nhiều trong số đó khuyến cáo mọi người hạn chế ăn tôm với cam, chanh và các đồ ăn có nhiều vitamin C khác. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một tin đồn nhảm xuất hiện và lan truyền qua e-mail từ năm 2001 và mới được thành viên Facebook "đào mộ" lại. Thực tế, thói quen ăn tôm vắt vài giọt chanh khá phổ biến và chưa có trường hợp ngộ độc nào xảy ra.