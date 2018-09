10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Khoe hình con thì bảo dùng con để PR cho bố mẹ, không khoe thì bảo làm như quý lắm, hoặc chắc xấu quá không dám khoe', Thủy Tiên viết.

Status số 1

Giời ơi, đến mình là "người của công chúng" mà đi đâu mình cũng hăm hở tự giới thiệu trước "em chào anh/ chị, em tên là Hà Anh ạ". Dù người ta có biết mình hay không, theo lịch sự mình không bao giờ nên coi dĩ nhiên người ta phải biết mình vì mình "nổi tiếng".

Vậy nên mình không thể thông cảm được những tài năng tỏ ra sưng sỉa khi người ta không nhận ra, hỏi tên mình - vì mình cho rằng mình nổi lềnh phềnh, ai cũng phải biết. Và lại càng không bao giờ rú lên "mày lên mạng tìm thì biết tao là ai".

Sống, cứ đơn giản, chan hoà và bình thường cho khoẻ. Gồng lên để làm cái quái gì? - Hà Anh (người mẫu)

(Người mẫu Hà Anh lên tiếng về việc một nhà tuyển dụng từ chối tiếp nhận hồ sơ của bạn sinh viên với giọng điệu cao ngạo).

Status số 2

Tự dưng có độc giả gửi hình con ai về toà soạn kêu đây là Bánh Gạo, toà soạn không kiểm tra kỹ, vội vàng đăng lên, sau đó biết nhầm lẫn nên đã gỡ bài xuống. Tuy nhiên, một số báo đăng lại vẫn không gỡ, gây hiểu nhầm, từ hôm qua đến giờ vẫn nhận được quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi.

Mình không muốn con bé trở thành đề tài bàn tán khi nó còn nhỏ quá. Nhưng đôi khi mình cũng không biết phải sống sao với mọi người. Khoe hình con thì mọi người lại bảo dùng con bé để PR, đánh bóng cho bố mẹ cũng tội con bé, mà không khoe thì mọi người lại bảo làm màu mè như quý lắm, hoặc chắc tại xấu quá nên không dám khoe... Rồi lại gặp chuyện dở khóc dở cười như vừa rồi, tự dưng con ai thành con mình. Làm dâu một nhà đã khó, làm dâu trăm họ còn khó triệu lần. - Thủy Tiên (ca sĩ)

Ca sĩ Thủy Tiên chụp màn hình bài báo đăng ảnh bé gái được cho là bé Bánh Gạo.

Status số 3

Ngày mai sẽ đi mua thêm một cái điện thoại Bphone dùng thử xem như thế nào. Mấy hôm nữa đi nước ngoài cầm theo, sang khoe với mấy ông bên Mỹ và Canada rằng đây là điện thoại Việt Nam sản xuất. Không biết hiệu quả thế nào, nhưng mình cũng sẽ quăng bom hết lời về cái điện thoại, chỉ vì vấn đề chính là do Việt Nam sản xuất, do người Việt Nam làm ra, ủng hộ tất cả các sản phẩm do Việt Nam làm ra.

Status không mang tính chất quảng cáo. Bphone cũng không cho tớ đồng nào để quảng cáo đâu. Đơn giản vì tinh thần ủng hộ người Việt dùng hàng Việt. - Khắc Việt (nhạc sĩ)

Status số 4

Các bạn thanh niên, tuổi trẻ nên sống một cách hồn nhiên, nên nhìn mọi điều một cách tích cực. Thói ghen tị cũng là bản năng của con người thôi, nhưng nếu có lý trí và tri thức thì cần kiềm chế và biến nó thành những hành động tích cực. Mọi việc làm tốt, hành động đẹp, dù là PR hay giả tạo thì nó chỉ không lâu bền thôi chứ nó vẫn là những hình ảnh đẹp để lan truyền trong cộng đồng. Nó vẫn mang đến những điều tích cực cho tới khi không còn tồn tại, và nó hơn những người không giả tạo (tức là không hoặc chưa làm gì) và hơn rất nhiều những lời chê bai phê phán. Dù chỉ là làm đẹp hình ảnh người Việt ở nước ngoài thì cũng hơn rất nhiều người không làm gì ở mọi nơi. - Quốc Trung (nhạc sĩ)

(Nhạc sĩ Quốc Trung lên tiếng sau khi có nhiều ý kiến cho rằng việc các CĐV Việt Nam ở lại nhặt rác tại sân vận động sau trận Việt Nam - Malaysia chỉ là "làm màu").

Status số 5

Hai vợ chồng sống với nhau cũng như việc ăn cơm mỗi ngày. Dù có rất nhiều món ăn để chọn lựa, nhưng cơm vẫn là món không thể thiếu trong thực đơn thường xuyên và lâu dài. Nên nếu bữa cơm đầu tiên không vừa miệng thì hai người cần phải nêm nếm, thêm bớt gia vị để càng ngày bữa cơm càng hợp khẩu vị và ngon miệng nhất mà không có một món ăn nào khác có thể thay thế được. Đó là thành công của hai người. Biết cách nêm nếm thì cả hai sẽ có được những bữa cơm ngon nhất!

Thất bại nhất là cứ nếm vài bữa cơm, thấy không vừa miệng là bỏ để tìm món ăn khác. Cứ như vậy cả đời cũng không bao giờ có được một bữa cơm thật sự ngon miệng ! - Anh Tuấn (ca sĩ, thành viên nhóm MTV)

Status số 6

Chuyện sáng sớm đi tập...

Ở phòng thay đồ tắm gội cho nữ, có nhiều độ tuổi khác nhau. Sáng sớm đi tập thì đa số là các chị đã có chồng con rồi, ít các bạn trẻ đi tập buổi sáng. Mình tập xong vô lấy đồ đi về, có hai bạn trẻ nói với nhau: "Tao nhìn bà kia già mà chảy xệ ghê quá, phụ nữ gì mà bụng chảy xệ rạn nứt thấy ghê, sao mà chồng mấy bà mê được ta?". Mình muốn đấm cho mỗi đứa một cái. Hỡi hai bạn trẻ, các bạn có chồng có con đi rồi các bạn sẽ hiểu lý do vì sao chị ấy như vậy nhé. Thôi nhìn hai bạn ăn nói kiểu đó thì chắc các bạn khó lấy được chồng lắm!

Mình tự hỏi không biết có bao giờ các bạn nhìn cơ thể mẹ mình và thấy thương yêu mẹ mình vì đã sinh mình ra hay không... - Lê Thúy (người mẫu)

Người mẫu Lê Thúy.

Status số 7

Về chuyện Hà Hồ với anh Đô La và anh Kim Cương Sừng Tê, tôi hỏi các bạn một câu nhé, ví dụ Hà yêu một anh cũng đang có vợ con nhưng không phải là một đại gia kim cương gì mà là một anh bất tài vô dụng, sáng say chiều xỉn, núp ăn bám váy vợ... thì các bạn có lên án can ngăn, ghép tội giật chồng, bênh vực cô vợ bị ruồng bỏ hay không? Không cần trả lời cho tôi mà tự trả lời cho chính mình! Câu trả lời sẽ cho thấy rằng, cũng chả ai yêu thương đạo đức gì cả đâu nhỉ, vì là kim cương, sừng tê nên mới giành giật.

Quan trọng mình phải tự nhìn thấy được tâm đen của mình các bạn ạ! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Status số 8

Hôm nay thấy mọi người chia sẻ cái chiến dịch "Ngưng ngược đãi" nhiều ghê. Mình đọc thấy cũng hay và ý nghĩa đó. Có điều nó không hợp thời. Đây là thời kỳ của "bóc" cơ mà, thời kỳ mà sự thật lên ngôi. Đáng lẽ phải làm chiến dịch "Ngưng thần tượng" mới hợp. Ví dụ:

- Cô gái bạn gọi là người mẫu trên mạng hôm nay, cô ấy đang đi khách.

- Nam ca sĩ bạn đưa lên làm thần tượng vì những bài hit, anh ấy vẫn đạo nhạc.

- Nam thần mà bạn đang ngưỡng mộ trên báo, vừa mới tán tỉnh một chàng trai khác.

- Cô gái xinh đẹp mà bạn khen ngợi vì làn da trắng hồng, cô ấy đã đắp đủ một tấn phấn trên mặt và xài Camera360.

- Người đàn ông bạn thầm mơ vì gia thế giàu sang, anh ta vừa bỏ vợ con đi theo gà.

Bạn nghĩ bạn thần tượng họ. Đoán xem? Không hề! Bạn chỉ đang vĩ cuồng vở kịch hay mà họ diễn thôi. Ví dụ thế. - Vũ Ngọc Sơn (nhiếp ảnh gia)

Status số 9

Mỗi khi đi ăn đồ ăn nhanh, mình đều dặn người thân, bạn bè của mình bỏ hết rác vào khay để mấy bạn nhân viên dọn nhanh hơn. Có lần mình đã cãi tay đôi với thằng bạn ngay tại bàn vì nó dám nói: "Tụi nó được trả tiền để làm phục vụ thì mày để tụi nó dọn".

Mình từng là nhân viên phục vụ ở quán cà phê, từng tiếp xúc với đủ loại khách nên mình hiểu cảm giác như thế nào. Có những người nhìn giàu sang thế đấy nhưng ỷ có tiền, muốn sai, muốn đòi hỏi đủ kiểu, ăn uống xong quăng rác từa lưa trên bàn mà có thùng rác chình ình đó. Chỉ tội phục vụ vừa phải chạy sút quần khi quán đông, vừa phải đáp ứng bọn họ. Còn có những khách bề ngoài thì rất bình thường nhưng họ rất đàng hoàng và tử tế.

Bạn đến một quán ăn hoặc quán cà phê, bạn bỏ tiền ra để ăn uống không có nghĩa bạn muốn làm gì, muốn nói gì cũng được. Đặt trường hợp là nhân viên phục vụ, bạn sẽ hiểu cảm giác ức chế khi bị khách đối xử như ôsin là thế nào. Đừng bao giờ mang đồng tiền khi dễ người khác. Muốn được người khác tôn trọng thì chính bạn phải tử tế trước đã. Họ im lặng không phải vì sợ, mà vì "miếng cơm" thôi. - Phúc Hiếu Võ (blogger)

Status số 10

Em về nhà... Việc đầu tiên là mang máy tính của mẹ ra sửa, cài lại phần mềm, “dọn dẹp” những file không cần thiết, bổ túc thêm cho mẹ về tin học.

Em về nhà.... Em chui vào từng ngóc ngách quét những túm lông mèo để bố khỏi ho, khỏi hắt xì.

Em về nhà... Em dọn đống sách, ngồi bần thần trước những cuốn vở những năm học đã qua.

Em về nhà.... Em kiểm tra xem trong thời gian em đi vắng, mẹ đã học tiếng Anh thế nào. Rồi nhăn mặt khi thấy mẹ vẫn giậm chân tại chỗ.

Em về nhà... Em tưới cây trên ban công vào mỗi sáng.

Em về nhà... Em đánh rửa nhà tắm, để thêm đôi dép vào trong để mẹ đi khỏi trượt.

Em về nhà... Em cầm bàn tay mẹ, nhìn mẹ và nói: "Mẹ, nếu mẹ chỉ bằng 1/3 em thế này thì em sẽ không bao giờ chơi với mẹ nữa". Rồi em đi viết giấy dán lên tủ: "Mẹ phải hứa sẽ ăn đủ hai bát cơm mỗi ngày".

Em về nhà... Em lên lịch cho các lớp dạy hè. Rồi nhà mình sẽ đầy tiếng trẻ thơ, mẹ sẽ cả ngày đi đun nước, thu dọn mà lòng vui như mở hội.

Em về nhà... như có tinh khôi chảy tràn khắp nẻo, như có ngọt lành rộn rã nơi nơi. Mẹ ngắm nghía. Mẹ ôm ấp. Mẹ hít hà. Mẹ thấy mình tràn trề tin yêu, tràn trề vui sống. - Phan Hồ Điệp (mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam)

