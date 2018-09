10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'20h ngày 30 Tết năm sau mời mọi người xem ca nhạc. Bọn tớ hết động lực để làm Táo rồi, và thực ra là không đủ trình độ để làm 'mặn' hơn', Xuân Bắc viết.

Status số 1

1 năm đặc biệt, một chặng đường chưa từng đơn giản cũng đã qua. Nhưng 18 năm rồi, khoảnh khắc đặc biệt nhất luôn là hai từ "đoàn viên"... Còn quá trẻ để chiêm nghiệm nhưng lại quá yêu thương để cảm nhận, để hít hà hương khói của giao thừa... Cứ mỉm cười mãi khi nhìn thấy chút "thành quả" khi tự tay sắp mâm ngũ quả. Cảm thấy ấm lòng khi chạm tới lớp bụi mờ trên bàn thờ gia tiên...

Thì ra, càng lớn người ta càng yêu Tết đó chứ! - Kỳ Duyên (Hoa hậu Việt Nam 2014)

Status số 2

20h ngày 30 Tết năm sau mời mọi người xem... ca nhạc nhé! Năm nào phát sóng Táo xong đều: "Không hay bằng năm trước, nhạt, vớ vẩn, không đẳng cấp...". Bọn tớ hết động lực để làm rồi, và thực ra là bọn tớ không đủ trình độ để làm "mặn" hơn một món ăn trong bữa tiệc mà các bạn có để đón Tết.

Nếu thấy Táo chán quá thì thôi.

Các cụ xem chương trình "Vui, khỏe, có ích".

Các nhà khoa học xem "Nhà sáng chế vĩ đại".

Các bạn thanh niên xem "Hãy làm, đừng nói".

Các cháu teen đến dưới 20 xem tạp kỹ "Không phải dạng vừa đâu".

Hoặc người lớn nói chung xem "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5".

Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn có được những chương trình phù hợp với trình độ của mình để thẩm thấm! - Xuân Bắc (nghệ sĩ hài)

Nghệ sĩ Xuân Bắc.

Status số 3

Mọi người hỏi cảm giác về lại showbiz Việt Nam 1 tháng như thế nào. Nói sao nhỉ, hơi lạc lõng chông chênh, không phải vì lạ "cảnh" mà lạ "người"...

Nhớ những lúc đi diễn bên Mỹ, anh chị em nghệ sĩ yêu thương và rất hay giúp đỡ nhau. Ca sĩ bất kể hạng nào, đứng bên trong hát bè cho ca sĩ khác là chuyện bình thường. Áo váy rách thì may vá cho nhau nhiệt tình, nửa đêm hát xong đói rã rời lại chia nhau gói mỳ... Quen vậy rồi, nên chưa hiểu được cảnh đâm nhau bằng thị phi...

But yes, God only gives the hardest battle to his strongest soldier! - Tóc Tiên (ca sĩ)

Status số 4

2014: Cái tên Diễm Hương "nóng" hơn bao giờ hết! Năm mà Hương làm phiền lòng người thân, bạn bè, các anh chị nhà báo trên mọi phương tiện truyền thông, dư luận và những người yêu mến mình suốt một thời gian dài.

"Xin lỗi" là điều đầu tiên Hương muốn nói trong giờ phút kết thúc năm Giáp Ngọ. Và một điều chắc chắn là Hương đã đánh mất đi rất nhiều thứ: sự tin tưởng và lòng yêu mến của mọi người, cơ hội làm việc...

Nhưng đi cùng cái đẹp luôn là cái xấu, vì thế chắc chắn đi cùng mất là được. "Lửa thử vàng", có như vậy Diễm Hương đã học được rất nhiều điều về cuộc sống, tình đời và nhận ra được bạn bè thực của mình sau 24 mùa xuân. Và may mắn thay, biết được mình cũng là vàng thiệt, dù không được vàng 24 thì cũng là vàng 18!

- Học cách trưởng thành: bình tĩnh, kiên nhẫn và hy sinh là điều có được đầu tiên. Cám ơn những điều tôi đã trải qua, cám ơn những giọt nước mắt không bao giờ được phép chảy ra, cám ơn những người yêu Hương và cả ghét Hương.

- Có được người đàn ông yêu thương mình và hy sinh vì mình là điều có được thứ 2.

- Và điều có được tuyệt vời nhất chắc chắn là bé Noah. Không gì tuyệt vời hơn làm mẹ, cũng vì thế cuộc sống của Hương ý nghĩa và rõ ràng hơn bao giờ hết. Cám ơn con trai!

Cuộc sống là ngắn ngủi, hạnh phúc là trước mắt, cuộc đời là trong tay. Tôi tha thứ cho những người làm tôi buồn, tôi bỏ qua cho những người có lỗi với tôi, tôi quên đi những thứ mà người lấy của tôi. Vậy nhé! Chào 2014. - Diễm Hương (Hoa hậu Thế giới người Việt 2010)

Status số 5

Hôm nay đến chùa có vài điều làm mình suy nghĩ. Thế hệ trẻ bây giờ thật sự thờ ơ hay họ không quan tâm? Mục tiêu của phụ nữ mặc trang phục đẹp, gợi cảm, mát mẻ là để được người khác chiêm ngưỡng, nhưng chùa là nơi tôn nghiêm, có mặt nhiều trẻ em, người đứng tuổi và người tu hành thì nếu đã có lòng đến chùa thắp nhang, lạy Phật thì nên bỏ thêm chút thời gian đầu tư vào những bộ trang phục thích hợp. Một số hình ảnh tại chùa hôm nay làm mình suy nghĩ: "Nếu điều này xảy ra với dâu con mình thì sao?".

Nếu các bạn trẻ thờ ơ hoặc không biết vậy thì bổn phận giáo dục thuộc về ai? Xã hội hay gia đình? Nếu không thì thế hệ sau này sẽ về đầu nếu thế hệ hôm nay đã thế này? Ai cũng hiểu rằng chùa hoặc nhà thờ không phải là nơi đến vì phong trào. Tôi không có ý cho rằng những trang phục này tệ, nhưng có thích hợp hay không? Mặc quần jean, giày sneaker đi đám tang hoặc đám cưới cũng đâu có tệ, nhưng có thích hợp hay không? - Dũng Taylor (quản lý)

Status số 6

Một năm trôi qua... Vui có, buồn có, tất cả mọi cảm xúc đều có. Mọi thứ đều đáng trân trọng... Đến giờ phút này, ngồi bên bố mẹ, nhìn lại bản thân mình, nhìn lại chặng đường mình đã đi qua trong năm 2014, thấy sao mà ý nghĩa đến vậy. Năm 2014 không quá dài, cũng không quá ngắn, đủ để cảm nhận được một điều rằng mình đã lớn và trưởng thành hơn nhiều, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc. Và càng ngày Tùng càng yêu con đường nghệ thuật mà mình đã chọn. Hơn nữa, điều đó còn giúp Tùng nhìn rõ được tình cảm của mọi người dành cho Tùng...

Tương lai còn dài, dài lắm. Tùng sẽ còn phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để tạo ra được những tác phẩm hay hơn nữa cống hiến tới khán giả, tới những ai đã và đang ủng hộ Tùng.

Sang năm mới, Tùng xin chúc tất cả mọi người sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống, luôn vui tươi, tràn ngập hạnh phúc, đặc biệt phải thật khoẻ mạnh, vì có sức khoẻ sẽ có tất cả. - Sơn Tùng M-TP (ca sĩ)

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Status số 7

Sáng mùng một Tết, tôi đến nhà người chị để gặp gỡ gia đình dịp đầu xuân. Xe taxi vào con hẻm nhỏ chật chội. Đang chạy êm xuôi, bỗng phía đối diện, một xe to xuất hiện ngược chiều.

Giao thông trên con hẻm tắc nghẽn khi các xe máy phía sau không đi tới được. Mỗi bên xe hơi đều cố gắng lùi lại, ép sát tường, nhích từng chút, rồi cùng vượt qua nút thắt khó khăn với sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Tôi nhoài người qua cửa kính bắt tay anh tài xế chiếc xe to ngược chiều, anh cũng vậy. Chúng tôi chúc Tết nhau mà lòng cảm thấy hạnh phúc qua nụ cười tươi trên môi. Không một tiếng la lối, nhiếc móc như thường thấy.

Tôi chợt nghĩ, giá mà người Việt ở các phía đối đầu hiện nay, dù mạnh yếu khác nhau, biết nhường nhịn thành tâm để con đường phát triển của đất nước hanh thông nhanh chóng như thế, thì cuộc đời này đẹp đẽ biết bao! - Lê Công Định (độc giả Chơi blog chia sẻ)

Status số 8

Có nhiều kiểu giải thích chữ "lì xì", nhưng hợp lý nhất là âm trại ra của chữ "lợi thị" của người Trung Hoa, ý là tặng tiền để lấy hên, mua may bán đắt.

Nhưng ở Việt Nam có nhiều cảnh lì xì như trấn lột, cười ra nước mắt luôn!

(1) Lì xì cho trẻ con là bình phong cho việc biếu tiền hối lộ cho sếp, nên nhà sếp nào bự bự thì thường chuẩn bị sẵn một bầy con cháu càng đông càng tốt, cho bầy lính tráng tha hồ lì xì, miệng cười giả lả.

(2) Con nít không biết có được dạy dỗ chỉ bảo hay không, cứ canh me khách của bố mẹ, chú bác cô dì... đến nhà là bay ra chúc Tết như robot, chả chút thành tâm, chỉ để vòi tiền lì xì, trong ánh mắt hả hê hài lòng của phụ huynh chúng nó. Khách nào tới không xì thì mặt phải rất lỳ!

(3) Chưa hết, mới nhận hồng bao, bọn quỷ mở ra ngay, rồi bô bô: "Ôi chú/ cô này keo quá, lì xì có 20 nghìn, chú/ cô kia toàn 500 nghìn với trăm đô thôi!".

Còn nhiều nữa... Nhớ hồi bé, mẹ tôi không gật đầu thì tôi không dám nhận thứ gì của ai cho dù thích mê mệt. Hơn nữa không được phép xài tiền lớn, nên lì xì chỉ ít ít để mua quà bánh ăn là vui lắm rồi!

Trẻ con bây giờ bị người lớn dạy hay lợi dụng chúng nó cho mấy việc tào lao quá! Năm mới, chúc cho chúng ta vẫn còn yêu thương nhau bằng tấm lòng chứ không phải số tiền trong hồng bao lợi thị! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Status số 9

Giờ này mà trên đường về nhà, đi ngang chợ, mình vẫn thấy có chú bán bóng bay ngồi buồn thiu sau cái xe đạp đầy ắp bong bóng to đùng gắn trên những thanh tre. Trước kia nhà nào cũng thường mua một quả thật to, đỏ rực vào dịp Tết. Còn trẻ con bây giờ chỉ thích mấy loại bóng hơi bằng nylon nhiều màu sắc và hình dạng thú vật. Chắc chú ế ẩm cũng vì bán loại bóng bay quá lỗi thời này.

Nhìn những người buôn bán ế ẩm này vào những ngày cuối năm thật là tội. Mình đoán họ sẽ chẳng có Tết khi phải ủ dột ôm đống hàng hoá dư thừa trở về nhà. Cuộc sống mưu sinh là vậy. Cho nên mình còn có Tết thì phải biết tận hưởng nó. Tết là để vui vẻ chứ không phải để ca thán. Mình chán phải nghe những lời than thở chỉ vì bạn quá dư thừa đến nỗi không hiểu ý nghĩa của Tết là gì. Mình may mắn đã có hơn 30 cái Tết rồi, cuộc đời cũng trải qua nhiều thăng trầm nhưng cứ đến Tết là phải xác định vui tươi cái đã. Còn chuyện gì đến nó sẽ đến thôi. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ! - Vũ Ngọc Sơn (nhiếp ảnh gia)

Status số 10

Điều mình khó chịu về Tết là giá cả. Chả có lý do nào thuyết phục cho việc tăng các loại giá. Xăng giảm 40% mà đi xe khách lại bị đắt gấp đôi. Rửa xe đang từ 40.000 (ôtô) lên 200.000. Đánh giày từ 1 tuần trước Tết đã lên 20.000. Rồi thì mùng 2 đi ăn bát bún riêu cho nhẹ bụng, 80.000 nhé. Đâu hỏi cũng chỉ một câu trả lời: Tết.

Tết thì liên quan gì?

Chẳng qua ai cũng nghĩ chộp giật nhanh, vơ vét nhanh kẻo thiệt. Cứ có "lý do" kiểu như Tết là vội chộp ngay. Kể cả mỗi tháng Tết một lần thì các vị ấy cũng chẳng tha, chắc chắn thế. Cung cách này đánh du kích thì ngon, và chỉ có thể du kích thôi.

Mình chả có gì bán để tăng giá, thế nên GATO. Thề là sẽ tự lấy xô nước với khăn ra lau rửa xe, coi như tự mừng tuổi mình 200.000 lấy may. - Hà Quảng (nhà báo)

Studs tổng hợp