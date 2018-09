10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Chung thuỷ là quy tắc bất thành văn trong tình yêu mà cả hai người đều ngầm hiểu, không cần phải thoả thuận', Ngọc Trinh viết.

Status số 1

Người chỉ biết to tiếng chửi bới, chê bai trách móc không thể làm sếp, mà chỉ có thể làm bảo vệ.

Người làm lãnh đạo, đôi khi chỉ cần ánh mắt cũng khiến mọi thứ ổn trở lại. - Tăng Nhật Tuệ (nhạc sĩ)

Status số 2

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu nhưng là cảm giác mình thuộc về một người nào đó, và tất nhiên đòi người đó cũng phải thuộc về mình. Vì thế mà trong mọi thứ tình cảm thì tình yêu khiến người ta ghen tuông nhiều nhất. Chung thuỷ là quy tắc bất thành văn trong tình yêu mà cả hai người đều ngầm hiểu, không cần phải thoả thuận. Đó là yếu tố quan trọng làm nên tình yêu đẹp. - Ngọc Trinh (người mẫu)

Status số 3

Năm mới, Dũng cầu nguyện cho tất cả người Việt chúng ta trên khắp nẻo đường thế giới có một cuộc sống an lành, ấm no và hạnh phúc. Khí hậu Nam Cali hôm nay giá rét nên làm tôi nhớ đến cái lạnh của miền Đông Âu, nơi có nhiều người Việt chúng ta đang lao động, lầm than trong giá rét chỉ vì miếng cơm, manh áo. Mỗi lần lưu diễn ở Ba Lan, Tiệp, Nga... thì tôi chỉ muốn bỏ thời gian đi thăm quan những khu chợ của người Việt mình để hiểu thêm đời sống của họ. Chuyện vui thì ít nhưng chuyện buồn thì rất nhiều.

Phần lớn người Việt chúng ta sống ở Đông Âu thuộc diện xuất khẩu lao động, hy sinh đời sống của mình với ước mơ giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Khi ra nước ngoài sinh sống, lập nghiệp cứ ngỡ sẽ có cuộc sống tốt hơn khi còn ở trong nước, nên dù bằng mọi cách vẫn phải cam chịu mà không dám cho gia đình biết. Có vô số người đã bỏ mạng ở nước ngoài, thậm chí có hai mẹ con người Việt chết tại Tiệp, nghèo đến nỗi không có tiền để chôn cất họ. Người đồng hương đã góp đủ tiền để chôn hai mẹ con chung một ngôi mồ. Nhiều thanh niên không có giấy tờ hợp thức nên phải vào rừng trốn tránh mỗi khi giới chức đến khu vực chợ Việt Nam "hỏi thăm sức khỏe", nhiều người vào rừng và đã ra đi vĩnh viễn.

Phần lớn những người Việt mình sống tập thể với nhau, nghèo khổ nhưng rất thương yêu và đùm bọc nhau. Có nhiều người muốn trở về Việt Nam nhưng vì chưa trả hết nợ cho người mang mình ra nước ngoài nên cứ sống lẩn quẩn trong cái vòng lam lũ, bế tắc không lối thoát. Người Việt tại Nga bị chủ nhân bóc lột nhẫn tâm, bỏ đói khát, không cho rời khỏi công ty và còn đánh đập tàn nhẫn. Còn rất nhiều chuyện thương tâm mà người Việt chúng ta đã phải gánh chịu trong tủi nhục khi đi lao động nước ngoài.

Đời sống luôn là thế, khi chúng ta đang hạnh phúc đồng nghĩa có những người khác đang bất hạnh. Được cũng đừng quá vui, có mất cũng đừng quá buồn vì mọi thứ điều là hư vô. Cầu chúc cho mọi người, mọi nơi một năm mới bình an trong tâm hồn và tràn đầy sức khỏe. Cầu xin ơn trên hãy ban phước lành đến cho người Việt chúng con trên khắp nẻo đường thế giới, những người còn đang sống trong lầm than, bất hạnh có một cuộc sống an lành, hạnh phúc. - Dũng Taylor (quản lý)

Status số 4

Sáng mùng 1 của năm mới, cả nhà sẽ vui vẻ nguyên năm. Mỗi năm sẽ có một sóng gió đến, vượt qua nó bằng tất cả những gì có thể anh xã nhé. Những ai từng chỉ trích sai lầm của chúng ta, rồi họ sẽ hiểu. Trong tình yêu không có sự đúng sai. Có sóng gió mới hiểu lòng người, hiểu thế thái nhân tình, hiểu có nhiều kẻ tưởng bạn hoá ra bè, hiểu rằng gia đình là trên hết. Và có những người anh lớn luôn bảo ban khuyên nhủ chúng ta, chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Mong anh xã luôn yêu thương em, mặc dù em biết anh xã thỉnh thoảng còn rất nóng nảy và trẻ con nhưng em hiểu tình yêu của anh dành cho em.

Cám ơn tất cả. - Dương Yến Ngọc (cựu người mẫu)

Status số 5

Xin hỏi các bạn, nếu bạn quen một cặp vợ chồng và bạn nghĩ một trong hai người có tình ý với người thứ ba (nhưng không có bằng chứng cụ thể nào), bạn có nên nói lại cho người kia biết những điều bạn nghi ngờ để người kia "đề phòng củi lửa" như ông bà ta nói "phòng bệnh hơn chữa bệnh" không?

Theo tôi thì không bao giờ nên xen vào chuyện tình cảm của người ta, dù là với ý tốt để "bảo vệ hạnh phúc gia đình người khác". Khi mình tọc mạch thì người đầu tiên mình làm khổ chính là người vợ hay người chồng mình muốn bảo vệ. Họ đang sống yên bình, tại sao lại gieo vào đầu sự nghi ngờ, ghen tức khi chuyện chưa có gì?

Mà ngay cả khi "chuyện có gì rồi", với tôi, cũng không nên nói lại. Nói ra chỉ đưa đến hai kết quả: Họ chia tay hoặc họ tiếp tục ở với nhau. Nếu họ chia tay thì mình, người mách lại, là người có lỗi. Thống kê cho thấy không phải cuộc phiêu lưu tình cảm nào ngoài vòng hôn nhân cũng đưa đến đỗ vỡ. Ngược lại, phần đông chỉ là chút hương hoa cho đời bay bổng và tự nó sẽ tàn. Hơn thế nữa, khi người kia quay lại, vì mặc cảm tội lỗi sẽ cưng chiều và âu yếm người cũ hơn trước. Nhưng khi mình nói ra, và nhất là câu chuyện do người thứ ba kể lại thường pha thêm tí mắm muối cho đậm đà, thì chuyện nhỏ xé thành to. Vô hình chung, mình là người gây ra sự rạn nứt trong gia đình người ta.

Còn nếu họ vẫn tiếp tục ở với nhau, thì hãy nghĩ coi người vợ hay người chồng bị mách đó có còn coi mình là bạn nữa không? Chắc chắn là không. Và hơn thế nữa, họ sẽ chẳng bao giờ cho người kia đến gần mình nữa. Như vậy mình sẽ mất luôn một người hay cả một cặp bạn. Nên chớ dại dột "tài lanh" xen vào chuyện tình cảm người khác.

Nếu thật sự thương bạn, hãy im lặng và chuẩn bị đỡ bạn khi bạn ngã, nhưng đừng là người góp sức xô bạn mình xuống. - Kỳ Duyên (MC)

Status số 6

21 năm rồi, kể từ ngày người đàn ông ấy ra đi... Một vài lần gặp lại trong mơ, rồi sực tỉnh thì ôm mặt khóc. Có lẽ người ấy sợ mình buồn nên càng ít cho mình mơ nữa. Đối với người này, dù 1 giờ hay hơn 20 năm thì nỗi nhớ, nỗi đau vẫn nằm nguyên vẹn ở đấy. Tại sao nó không biến đi được vậy nhỉ?

Mình ganh tỵ với bạn nào còn cha lắm. Hãy yêu thương thật nhiều trước khi không còn cơ hội được làm điều đó nữa... - Thủy Tiên (ca sĩ)

Status số 7

Mấy bạn vừa phải thôi. Xe cứu hỏa nào mà cháy 2-3 phút là xuất hiện được? Trừ khi cháy cái nhà kế bên trạm cứu hỏa thôi. Mấy bạn bỏ công comment thì cũng bỏ công suy nghĩ một chút.

Kể cả ở Mỹ, theo mình biết là cứu hộ thuộc dạng số 1 thế giới, cũng chẳng có được cái giá đó cho các bạn nữa. Người ta còn phải mặc đồng phục, kiểm tra an toàn, trang bị đồ cứu hộ, và ti tỉ thứ nữa. Cũng là con người thôi, đâu phải Ngộ Không đi cứu Tam Tạng mà phắt cái là có mặt liền?

Vả lại nói đi cũng phải nói lại, "nước ngoài" mà các bạn nói đến, dân tình không tràn ra đường đứng nghẹt hết lối đi, gây ách tắc giao thông như các bạn đâu. Nên chắc do vậy là xe cửu hỏa đến nhanh hơn đó.

Hồi mình còn nhỏ, chứng kiến cảnh sát giao thông vì dân thiệt mạng. Đến giờ, cho dù biết rất nhiều cảnh sát giao thông làm chuyện không có đạo đức nghề nghiệp, mình cũng không bao giờ buông một lời trách móc ngành này, vì mình biết chắc chắn không phải cảnh sát giao thông nào cũng xấu.

Nhưng lính cứu hỏa thì khác cảnh sát giao thông nhiều. Họ ăn được gì ở mấy bạn? Họ bắt chẹt được gì các bạn đâu? Họ có cơ hội kiểm tra giấy tờ hay làm khó gì được bạn không? Hay là nếu bạn là nạn nhân kẹt trong đám cháy thì người bạn trông đợi nhất chẳng phải là họ sao? Khi được báo cháy, chẳng phải họ cũng đã lao như điên đến để cứu người sao? Tại hiện trường, lính cứu hỏa đã đưa được rất nhiều người thoát khỏi đám cháy. Tức là họ xông vào đám cháy khi các bạn đang ngồi xem tin tức hoặc đứng nhìn từ vị trí an toàn cũng như mình thôi.

Nói chung là nhìn các chú, các anh lính cứu hỏa ngồi la liệt cạnh xe cứu hỏa, đầu tóc mặt mũi như điên thấy mà thương lắm luôn. - Lâm Chu (độc giả Chơi blog chia sẻ)

Status số 8

Theo tôi thống kê sơ sơ, thì ở Việt Nam có đến hơn 70% bệnh nhân đi khám bệnh lần đầu tiên thì đến nơi không phù hợp với bệnh của mình. Ví dụ thay vì đến khoa Tai Mũi Họng thì đi khám Ngoại Thần Kinh, hay thay vì đến bác sĩ nội khoa vừa phải, thì qua ngoại khoa bị đè mổ chưa cần thiết...

Điều đó sẽ làm cho:

(1) Bệnh nhân mất thời gian để chuyển đến bác sĩ đúng chuyên khoa.

(2) Các bác sĩ nhận bệnh không đúng sở trường của mình cũng chữa, một thời gian không ổn mới chuyển.

(3) Tập trung bệnh vào các bác sĩ giỏi nổi tiếng, trong khi bệnh mình thì đơn giản, chỉ cần bác sĩ giỏi ít hơn nhưng có thời gian khám chữa cho mình kỹ lưỡng hơn.

Ở nước ngoài, họ phân chia rõ bác sĩ gia đình là bác sĩ phụ trách thường xuyên, xử lý các bệnh thông thường, khi gặp các vấn đề khó hơn thì họ sẽ chuyển lên các tuyến trên phù hợp.

Sự thiếu sắp xếp khoa học của y tế Việt Nam làm mất thời gian của cả bệnh nhân lẫn bác sĩ, tăng chi phí và giảm hiệu quả khám và điều trị, chưa kể làm bệnh tăng nặng hay mất tính kịp thời. Vì thế, đứng ở góc độ bệnh nhân, việc tìm kiếm một nơi khám chữa bệnh "đúng" đầu tiên là điều cực kỳ cần thiết cho họ. - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Status số 9

Thật sự thấy vui khi nhìn Thủy Tiên và Công Vinh nên đôi vợ chồng. Nụ cười dịu dàng của Tiên, cử chỉ ân cần chu đáo của Vinh đã chứng tỏ rằng họ đang ngập tràn hạnh phúc. Không vui sao được khi họ đã trải qua rất nhiều sóng gió, cùng nhau vượt qua sự gièm pha của thiên hạ để chứng minh tình cảm của họ là thật. Họ còn có với nhau bé Bánh Gạo - là kết tinh của tình yêu đó.

Nhiều ý kiến nói số tiền 2 tỷ chi cho đám cưới là xa xỉ. Đối với tôi, nó xứng đáng. Xứng đáng vì đời người chỉ có một lần duy nhất. Xứng đáng vì Thủy Tiên là phụ nữ, đã là phụ nữ thì ai cũng muốn được cùng bạn đời sánh bước trong một ngày trọng đại. Nếu có tiền thì ai chẳng muốn được như vậy. Nhiều người thật lạ, thấy người khác thực hiện ước mơ của mình thì họ tỏ ra ganh tỵ, xét nét, mượn cớ từ thiện để che giấu cái bản chất ghen ghét bên trong. Họ nghĩ như thế là hay nhưng trong mắt người khác, họ rất đáng thương.

Tóm lại, Thủy Tiên - Công Vinh đã gác sang một bên những buồn phiền không đáng để tâm để nên duyên cùng nhau thì hãy chúc phúc cho họ bằng những lời tốt đẹp nhất. - Phúc Hiếu Võ (blogger)

Status số 10

Chuyện trên đường:

Chuyện thứ 1: Giờ cao điểm đi ngang chợ Bến Thành, đường đang đông, có một cặp đôi đi băng qua đường. Cô gái với cặp chân thẳng tắp, chiều cao lý tưởng, váy ngắn giày cao gót, nói chung body khối người mơ ước, đang quàng một bác già nước ngoài lùn, mập, băng qua đường, vừa đi vừa cúi xuống hôn má bác kia... Và lúc đó mình thấy nhiều ánh mắt khác nhau nhìn vào họ... Có người cười đểu, có người nhìn khó hiểu, và có một chị bầu ngồi sau chồng chở bĩu môi... Và lúc đó mình chợt nghĩ, sao thiên hạ đặt nhiều suy nghĩ và áp đặt tư tưởng mình vào người khác như vậy. Đâu có ai sống cuộc đời của người khác, thế thì lấy quyền gì đánh giá người ta! Trong khi mình thấy cô ấy rất hạnh phúc với việc tay trong tay và tình cảm với bác kia.

Chốt: Con người cứ hay ghen tỵ, thích áp đặt và hay phán xét.

Chuyện thứ 2: Cũng kẹt xe ngay ngã tư đèn đỏ. Trạm xe buýt có một cụ già áo nâu bán vé số, cứ gật đầu cười với người đi đường, hy vọng sự ủng hộ của mọi người... Có người mua, có người làm ngơ. Có bạn nữ kia tấp vô nhưng không lên lề vì thềm cao, dừng lại xuống xe, mở cốp lấy ví mua cho cụ mấy tờ vé số. Hành động đáng yêu đó vô tình làm mấy xe phía sau kẹt lại thêm lượt đèn đỏ nữa. Thế là nhiều ánh mắt trợn ngược trợn xuôi nhìn vào cô ấy. Mình nghe mấy câu xung quanh: "rảnh hơi", "khùng"...

Chốt: Con người ta nằm cả ngày ở nhà không sao, nhưng ra đường mấy mươi giây đèn đỏ là cố tỏ ra nguy hiểm... Bài học: Lòng tốt phải ngó trước ngó sau, vuốt mặt 10 lần chứ không thì sẽ bị chà đạp... - Trần Quang Tuyến (stylist)

Studs tổng hợp