10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

"Trở ngại có thể nhỏ bằng cục đá, hoặc to bằng cả quả núi, tùy vào cách bạn nghĩ nó thế nào. Dù sao đã là trở ngại thì cũng nên đối mặt và giải quyết, bởi bạn có thể né tránh một phút nhưng chẳng thể nào né tránh được cả đời". - Thanh Bạch (MC truyền hình)

"Quan điểm của mình: Khéo léo để không gây tổn thương cho ai còn hơn được dư luận ru thật thẳng thắn vì vừa 'cho một phát' vào mặt người khác những lời nhận xét rát mặt. Ừ, cứ giữ vững quan điểm, cứ khéo léo sắp xếp mọi chuyện theo hướng tốt đẹp hơn là cẩu thả để nó đi lệch quỹ đạo làm người ta 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi'...

Ngày xưa nghe cứ mơ hồ, giờ ngồi nghiệm lại xem như vậy có phải đúng không? Mình ghét thì mình chẳng thèm nhìn mặt, huống chi là nói. Mà đã thương thì sống chết cũng dành những điều tốt nhất cho họ (như vậy là sống đúng hay sai nếu so với câu nói trên?). Hay phải chăng ngay từ ngày xưa đã 'thảo mai' để không làm mất lòng người khác? Kiểu bằng mặt không bằng lòng? Cuối cùng, yêu hay ghét còn bị lẫn lộn đấy thôi. Bình tĩnh để không bị trôi vào vòng xoáy của sự mâu thuẫn nhé, haizz...

Lâu lâu tham khảo các bình luận mới thấy mình được nhiều người thương. Đòn roi thấy ớn luôn... Thế mà trước giờ cứ tưởng người ta ghét mình, hí hí...". - Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)

"Xét một cách công bằng thì Việt Nam không có đụng độ về tôn giáo hay giới tính to tát lắm. Mình sướng hơn các nước bạn đạo Hồi ở chỗ đó. Con gái Việt Nam nhìn chung là nhan sắc cũng thuộc dạng 'ngon lành cành đào' hơn các nước châu Á khác đấy". - Kimmese (ca sĩ)

"Chớ nên thấy đẹp vội mê

Chớ nên thấy xấu vội chê, vội cười.

Đều là con người với nhau mà ghen ghét, ném đá, chùa hò... một cách vô tội vạ, không ý thức được việc mình làm thì cam đoan bạn chỉ là một con số không to tướng, vì 'não bé hay nói to, não to hay kiệm tiếng'... Bớt nói, bớt đánh máy một cách vô ý thức, bớt ghen tức với đời thì tỷ lệ thành công trong cuộc sống của bạn sẽ cao hơn". - Ngọc Trai (MC truyền hình)

"Đàn bà nặng gánh hai vai, một vai vác gia đình, một vai vác bộn bề cuộc sống. Vai nào cho mình, đàn bà ơi! Bởi vậy, người đàn bà thành đạt là người tìm cho mình một bờ vai đủ để tin yêu và nương tựa. Nhưng có mấy ai?". - Hạnh Thúy (diễn viên)

"Cao thượng với không đúng người là ngu xuẩn. Nghĩ quẩn vì chuyện tình cảm là ngu si. Tự ti về bản thân là ngu ngốc. Gây sốc thì không thể gọi là thông minh". - Thanh Vân (MC truyền hình)

"Mùa hè của trẻ con ngày nay bị nhà trường cướp mất. Và cụm từ 'ba tháng hè' hình như đã bị tuyệt chủng từ lâu. Cái gì mà mới giữa tháng 8 đã bắt con nít vào năm học mới trong khi đến 5/9 mới làm lễ khai trường? Sao kỳ vậy? Tôi nhớ hồi nhỏ tôi đâu phải như vậy? Nghỉ hè là nghỉ mút chỉ luôn mà". - Trueman Vn (phóng viên)

"Nếu giá trị của kim cương được tính bằng độ trong và carat, thì giá trị của tình yêu được tính bằng sự hy sinh và lòng chung thuỷ. Nên luôn giữ mình trong một ranh giới để có thể ngẩng cao đầu về tình cảm của mình...". - Franky Nguyễn (nhà thiết kế)

"Nhận tin nhắn từ một người bạn, anh ấy vừa nghỉ việc. Năng lực của anh không hề tồi mà ngược lại, và rất chăm chỉ. Sếp cũng trọng dụng tài năng của anh ấy.

Lý do anh nghỉ là vì... có bạn trai. Mọi người ở chỗ làm đều bàn tán về việc này. Có người nói 'bình thường', có người nhìn anh ấy với ánh mắt khác, có người xôn xao bàn tán. Trớ trêu thay, số bàn tán chiếm đông nhất. Anh ấy đã cố gắng phớt lờ, nhưng rồi một lần anh ấy cùng bạn trai đứng trước công ty vô tình bị người trong văn phòng phát hiện và trở thành chủ đề nóng sốt của rất nhiều phòng ban. Vì chịu không nổi áp lực nên anh đã quyết định ra đi. Anh bảo ai nói anh thế nào anh cũng chịu nhưng họ nói xấu người anh yêu thì anh không thể chấp nhận... Điều may mắn nhất của anh ấy là anh bạn trai kia luôn bên cạnh động viên và ủng hộ.

Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, bàn tay ông trời cũng không che nổi. Xã hội Việt Nam bây giờ đã thoáng hơn trong suy nghĩ, cách nhìn về người đồng tính, nhưng đâu đó vẫn tồn tại sự kỳ thị dành cho họ. Tại sao thế? Nghĩ mà chạnh lòng. Con người mà, không ai giống nhau cả. Hy vọng anh ấy sẽ tìm được công việc phù hợp và tốt hơn. Chúc cho anh và bạn trai luôn bên nhau hạnh phúc. Kết thúc đôi khi là khởi đầu mới". - Candy Vohieuphuc (blogger)

"Mình không hiểu tại sao người ta lại dùng từ 'sống thử', 'yêu thử'. Đối với chuyện tình cảm, dù sau này chia tay hay có bất cứ chuyện gì xảy ra thì thời gian từng bên nhau đều là 'thật' cả. Yêu thì yêu thật, làm gì có yêu đùa, sống thì cũng sống thật, chứ sống thử là như thế nào? Đúng là cái tên gọi 'tào lao', nghe thôi đã thấy vô nghĩa rồi. Người ta góp gạo nấu cơm chung, sống với nhau như vợ chồng lại bảo người ta sống thử. Có kẻ muốn yêu người mới lại bảo phải yêu thử trước xem sao. Muốn sao thì ngước lên trời mà ngắm ấy!

Có rất nhiều thứ trên đời có thể đem ra chơi đùa, nhưng tình cảm mà làm thế là thất đức với mình, lại bất công với người". - Gào (nhà văn)

