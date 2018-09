10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (7/12)

Tăng Thanh Hà cùng con trai trang trí cây thông Noel tại gia đình. Cô viết: "It's the most wonderful time of the year! Spending my morning listening to Michael Buble' and decorating our Christmas tree with my little monster" (tạm dịch: Giây phút tuyệt vời nhất trong năm, dành cả buổi sáng để nghe Michael Buble và trang trí cây giáng sinh với chú quỷ nhỏ của tôi).