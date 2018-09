Cách đây ít ngày, bức ảnh người đàn ông chở theo một thân người được một người điểu khiển ôtô chụp được trên địa phận tỉnh Sơn La, gây xôn xao trên mạng xã hội. Công an tỉnh Sơn La cho biết, vật thể cuốn trong chiếu là thi thể chị Hoa, trú ở xã Mường Dại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Chị Hoa mắc chứng bệnh lao phổi được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh nhưng không may qua đời. Do không có tiền thuê xe ôtô nên gia đình chị đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về nhà để mai táng.