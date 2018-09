Sáng 17/11, một cụ bà 73 tuổi (quận 3, TP HCM) bị nhóm người xưng danh công an TP Hà Nội đe dọa, số tiền bà đang có trong tài khoản liên quan đến băng nhóm ma túy xuyên quốc gia. Chúng yêu cầu bà "chuyển 400 triệu đồng cho cảnh sát xác minh, nếu trong sạch sẽ được trả lại". Tin lời, bà nộp tiền vào 4 tài khoản khác nhau do nhóm này chỉ định. Các nghi phạm ngay sau đó rút hơn 200 triệu tại nhiều cây ATM ở Hà Nội. Không thấy tiền quay về, biết bị lừa, cụ bà đến công an trình báo. Trong hình: 5 nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.