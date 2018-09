Miley Cyrus chia sẻ về sự ngưỡng mộ dành cho công chúa nhạc pop Britney Spears sau khi được tham dự show diễn mở màn của Britney tại Las Vegas: "10 years ago, if you told me I'd be front row and center on Britney Spears' opening night, I would've never believed you" (tạm dịch: 10 năm trước, nếu bạn nói với tôi rằng tôi sẽ được ở hàng đầu và trung tâm của đêm diễn mở màn của Britney Spears, tôi sẽ không bao giờ tin).