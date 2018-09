10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (28/12)

Đàm Thu Trang trung thành với phong cách giản dị quen thuộc. Cô viết: "Life is really simple... but we insist on making it complicated" (Tạm dịch: Cuộc sống thực sự rất đơn giản nhưng chúng ta cứ nhất quyết làm chúng phức tạp hơn).