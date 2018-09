10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (27/10)

Mỹ Linh mặc áo dài truyền thống trong đêm hội từ thiện của cuộc thi Miss World. Cô viết: "So proud to wear Vietnamese traditional costume - Ao dai. It makes me feel more confident and elegant!". (Tạm dịch: Thật tự hào khi mặc trang phục truyền thống Việt Nam - áo dài. Nó khiến tôi cảm thấy tự tin và quyến rũ).