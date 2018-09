10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (11/5)

Dương Cẩm Lynh bế con sang chơi với nhà Ngọc Lan. Nữ diễn viên viết: "Mẹ Lynh ẵm anh Will qua thăm Phôi nè. Anh Will gần 7 tháng mà ba Bình cứ ngỡ hơn một tuổi haha. Phôi mau lớn giống anh Will cho Mẹ ẵm cho đã nha".