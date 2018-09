10 ảnh hot trong ngày trên Facbeook (1/4)

Dù bận rộn nhưng Diễm My 9X vẫn cân đối thời gian để tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô viết: "Khuya đêm qua My đã lên đường đi Cần Thơ và Đồng Tháp để sáng nay kịp phát quà cho bà con. Theo lịch, tối nay My sẽ ngủ tại chùa Châu Đốc. Sáng chủ nhật cúng chay tăng và tiếp tục phát quà. Một cuối tuần trọn vẹn và ý nghĩa".