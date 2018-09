Harry Kane vượt C. Ronaldo và Lukaku, dẫn đầu cuộc đua ghi bàn

Cú hattrick trong trận thắng Panama 6-1 giúp tiền đạo tuyển Anh thực hiện cú nhảy vọt trên bảng thành tích ghi bàn tại World Cup 2018.

Hai pha đá phạt đền thành công và một bàn thắng may mắn khi bóng đập chân anh đi vào lưới Panama giúp Kane nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2018 lên 5 bàn. Thành tích giúp thủ quân tuyển Anh nhỉnh hơn Lukaku và C. Ronaldo một bàn.

Sau Gary Lineker tại World Cup 1986, chưa cầu thủ Anh nào đoạt danh hiệu vua phá lưới tại World Cup. Trước Kane, chỉ Lineker, trong trận gặp Ba Lan tại World Cup 1986 và Geoff Hurst, trong trận chung kết World Cup 1966, từng ghi hattrick cho tuyển Anh tại sân chơi này.

Kane, Lukaku và C. Ronaldo là những chân sút đang đạt phong độ rất cao tại World Cup 2018. Qua hai lượt trận đầu vòng bảng, C. Ronaldo và Kane là hai cầu thủ hiếm hoi lập được hattrick. Lukaku mỗi trận lập một cú đúp. Cả ba anh đều có cơ hội nâng cao thành tích, do các đội tuyển ba người khoác áo đều đang thi đấu tốt.

Bỉ và Anh giành vé vào vòng knock-out, trong khi Bồ Đào Nha của C. Ronaldo chỉ cần một điểm ở trận cuối gặp Iran để đi tiếp. Theo sau Kane, Lukaku và C. Ronaldo, có hai cầu thủ đã ghi ba bàn là Denis Cheryshev (Nga) và Diego Costa (Tây Ban Nha).

Trong hai kỳ World Cup gần nhất, Thomas Muller (năm 2010) có 5 bàn và James Rodriguez (năm 2014) có 6 bàn. World Cup 2018 có thể sẽ chứng kiến một vua phá lưới mới có số bàn thắng vượt trên hai kỳ trước.

Theo VnExpress