Vợ Mai Tiến Thành và Hương Baby chung vốn mở quán café

Ý tưởng mở quán được cả ca sĩ Tuấn Hưng và tiền vệ Mai Tiến Thành ủng hộ, tham gia.

Trà My, vợ sắp cưới của tuyển thủ Mai Tiến Thành, chung vốn với Hương Baby kinh doanh quán café có tên khá “độc" là Xinh Coffee ở đường Trúc Bạch, Hà Nội. Đây là dự án được hai người ấp ủ từ khá lâu về một quán café theo phong cách nữ tính…

Trà My và Hương Baby là đôi bạn thân. Ảnh: NH.

Trà My tiết lộ: “Ngày 25/8 tới đây, Xinh Coffee sẽ khai trương tại Hà Nội. Tôi và Hương Baby, cũng như anh Hưng và anh Thành dồn rất nhiều tâm huyết cho dự án. Quán gồm 4 tầng với tổng diện tích hàng trăm m2 nhìn ra Hồ Tây với nhiều phong cách phối hợp. Tầng một là quầy bar, tầng hai là café ngồi bệt, tầng 3 sẽ được thiết kế theo ý tưởng của nghệ thuật sắp đặt. Từng chi tiết đều được chúng tôi chăm chút kỹ lưỡng. Việc thiết kế do ba chuyên gia gồm một người Việt Nam, một người Pháp và một người Hàn Quốc đảm nhận”.

Suốt hai tháng qua, cả Trà My và Hương Baby tất bật chuẩn bị cho ngày khai trương sắp tới. “Quán của chúng tôi sẽ bán những đồ tươi ngon, có lợi cho sức khỏe liên quan đến hoa quả tự nhiên, chứ không chỉ kinh doanh café đơn thuần. Tôi đặt mục tiêu là phát triển Xinh Coffee thành một thương hiệu trong tương lai không xa”, Trà My cho biết.

Xinh Coffee sẽ là nơi ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên giao lưu với fan của mình. Vợ ca sĩ này là Hương Baby và Trà My là đôi bạn thân thiết từ 5 năm qua. Ý tưởng mở quán được cả Tuấn Hưng và Mai Tiến Thành ủng hộ, tham gia.

Mai Tiến Thành ủng hộ vợ sắp cưới mở quán café ở Hà Nội. Ảnh: NH.

Trà My là cô gái năng động. Sinh năm 1986, cô gái có tấm bằng kinh tế trong tay hiện là chủ của tiệm làm móng mang chính tên mình rất có tiếng tại Hà Nội (Trà My nails). Cách đây hai năm, Trà My và Tiến Thành tình cờ quen nhau và kể từ đó cả hai như đã “tìm được một nửa” của mình. Vừa qua, đôi trai tài gái sắc quyết định đính hôn. “Một đám cưới đã được lên kế hoạch, có thể là cuối năm nay. Nhưng công việc hiện nay khá bận nên có lẽ sẽ lùi lại một chút”, cả hai tiết lộ.

Tuyển thủ Mai Tiến Thành vừa có mùa giải thành công trong màu áo Bình Dương khi cùng đội giành chức vô địch V-League 2014 sớm trước một vòng đấu.

