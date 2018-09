Vợ Casillas và cựu sao phim sex lọt top người đẹp truyền hình hot nhất thế giới

Mia Khalifa và Sara Carbonero có mặt trong danh sách do tờ The Sun chọn.

Mia Khalifa từng đóng phim cấp ba. Ảnh: NS.

Cựu ngôi sao phim khiêu dâm Mia Khalifa xuất hiện trong chương trình talkshow "Out of Bounds" tại Mỹ. Cô nhận nhiệm vụ trò chuyện với cựu VĐV bóng rổ NBA Gilbert Arenas. "Sở hữu vòng một số đo lớn, Mia Khalifa chắc chắn thu hút lượng khán giả kỷ lục", tờ The Sun bình luận.

Ứng viên thứ hai trong top người đẹp truyền hình của tờ The Sun là Marisol Gonzalez làm việc cho kênh Mexico Televisa Deportes. Thí sinh từng dự Hoa hậu hoàn vũ năm nay 34 tuổi, kết hôn với võ sĩ quyền Anh Canelo Alvarez nhưng hiện giờ cô lập gia đình và sắp có đứa con thứ hai với cựu cầu thủ Guadalajara Rafael Marquez Lugo.

Sara Carbonero và ông xã Casillas. Ảnh: NS.

Sara Carbonero - vợ của thủ môn Casillas - cũng nằm trong danh sách của The Sun. Cô gặp chồng khi tác nghiệp tại sân Bernabeu. Chân dài 33 tuổi từng được tạp chí FHM bình chọn là "Nhà báo gợi cảm nhất trên thế giới" năm 2009. Sara Carbonero chuyển đến Bồ Đào Nha với Casillas khi anh gia nhập Porto vào năm 2015. Cặp đôi có hai đứa con.

Một MC nổi tiếng khác cũng nằm trong danh sách là Ivana Nadal - nhân vật gắn bó với chương trình truyền hình "Arroban" của Argentina. Ivana Nadal trở thành đề tài nổi bật sau khi quyết định xăm chữ lên bất kỳ vị trí nào trên cơ thể theo gợi ý của fan. Nữ MC quyết định ủng hộ Messi, ăn mừng thành tích lọt vào World Cup 2018 của tuyển Argentina.

Phóng viên người Nga Valeria Gavrilovskaya. Ảnh: NS.

Các chân dài khác nằm trong danh sách người đẹp truyền hình hot nhất thế giới gồm Cari Champion (MC người Mỹ của kênh ESPN chuyên giải NFL), Valeria Gavrilovskaya (người Nga, tác nghiệp tại World Cup 2018), Addry Duenas (người Colombia, fan cuồng của CLB Real Madrid, đang làm việc cho chương trình Deportes của Mexico), Diletta Leotta (phóng viên của Sky Sports từng đăng ảnh khỏa thân lên trang cá nhân và được Balotelli ủng hộ), Laura Esposto (làm việc cho Sky Sports Italy, nổi tiếng ở Euro 2016 tại Geneva nhờ vẻ bốc lửa).