Vợ Andy Roddick có bầu em bé thứ hai

Tay vợt cựu số một người Mỹ hạnh phúc khoe tin vui bà xã Brooklyn Decker đang mang thai công chúa nhỏ.

Andy Roddick bên bà xã xinh đẹp tại buổi gây quỹ mang tên anh ở Texas, Mỹ, tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Pure.

Andy Roddick chia sẻ tin sắp có con thứ hai trong buổi nói chuyện tại buổi lễ International Tennis Hall of Fame Class 2017 ở Newport, Rhode Island hôm 22/7. Ngôi sao quần vợt một thời sắp đón con gái khi con trai đầu lòng, Hank, hai tuổi.

"Trong một cuộc đời tràn ngập những điều may mắn, được ở bên cạnh em là điều may nhất. Anh đã trở thành một người tốt hơn nhiều sau 10 năm chúng ta gặp nhau. Em là lý do vì sao anh có sự biến chuyển cá nhân với cuộc sống bình thường đầy ắp niềm vui. Một ngày nào đó Hank sẽ nhận ra mình may mắn thế nào. Con gái sắp chào đời của chúng ta cũng sẽ biết nó có một người mẹ tuyệt nhất thế gian. Đơn giản thôi, cảm ơn vì luôn là em", tay vợt cựu số một thế giới nói về vợ.

Vợ chồng Roddick đưa con trai đầu lòng, Hank, đi chơi hồi tháng 4. Ảnh: Pure.

Roddick và người đẹp kém 4 tuổi bắt đầu hẹn hò năm 2007, kết hôn sau đó hai năm. Vợ ngôi sao người Mỹ từng là người mẫu kiêm diễn viên khá có tiếng. Sau 6 năm, cặp đôi mới đón con trai đầu lòng, bé Hank, năm 2015.

"Anh ấy siêu ngọt ngào sau khi giải nghệ. Anh ấy ở nhà, thích chơi và chăm sóc con. Tôi không ngạc nhiên đâu nhưng nhìn thấy cảnh đó luôn tuyệt vời", Brooklyn Decker chia sẻ về chồng con trên tờ People tháng 3 vừa qua.